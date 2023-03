Aproape 30% dintre români trăiesc cu salariul minim, care este în jur de 1.800 de lei net, mai puțin de 400 de euro. Există însă locuri de muncă mult mai bine plătite și care nu necesită studii superioare sau calificări speciale.

Managerii de securitate sunt printre cei mai căutați în ultima perioadă, iar salariile pot ajunge până la 1.200 euro pe lună, cu mențiunea că este vorba despre salariul net.

Conform datelor oferite de o platformă de recrutare online, un angajat pe poziţia de manager de securitate are un salariu care variază, în medie, între 900 şi 1.200 de euro net pe lună.

„Managerul de securitate dezvoltă noi practici pentru echipa de operaţiuni şi ghidează echipa pe care o are în subordine. Candidatul ideal pentru acest rol are studii medii sau superioare, pregătire profesională cu privire la planificarea/ executarea activităţilor de pază şi cunoştinţe despre activitatea de securitate, precum şi abilităţi puternice de comunicare, rezolvare a problemelor şi planificare. Experienţa profesională pe un post similar reprezintă un plus în candidatura unei persoane. În prezent, cea mai mare densitate a ofertelor pentru astfel de poziţii o regăsim în Bucureşti, Cluj şi Galaţi, iar oferta salarială medie este de 900-1.200 euro/lună”, explică Ana Vişian, marketing manager în cadrul BestJobs, potrivit Știri de Cluj.

Printre cel mai des întâlnite beneficii extrasalariale şi bonusuri specifice oferite pentru acest tip de loc de muncă sunt: bonus de performanţă, prime de sărbători, vouchere de vacanţă, pensie privată, tichete de masă, asigurare de viaţă şi/sau accidente sau decontarea transportului.