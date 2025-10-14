"A înțeles și Jandarmeria Română că este nevoie de reclamă. Și reclama unde poți să o faci? Unde sunt susținătorii lui Călin Georgescu.

Haideți să vedeți ce scrie aici. Vedeți, pe mașina Jandarmeriei, jandarmii își fac reclamă. Adică, aici sunt mulți influenceri, sunt foarte mulți oameni și a decis Jandarmeria să își facă reclamă la recrutare: <<700 de locuri disponibile>>", spune politicianul, într-un videoclip publicat pe contul de TikTok.

Jandarmeria Română este o instituție specializată a statului, cu statut militar, subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu rolul de a apăra ordinea publică, drepturile și libertățile cetățenilor, proprietatea și de a combate terorismul.