"Jandarmeria, marketing pe suferința lui Călin Georgescu". Imagini inedite: cum își face instituția reclamă printre susținătorii liderului suveranist VIDEO

Deputatul AUR Călin Matieș a surprins imagini inedite cu o mașină a Jandarmeriei Române pe care se făcea reclamă la recrutare de personal în rândul instituției. Culmea este că mașina se afla parcată pe o stradă, chiar în mijlocul susținătorilor lui Călin Georgescu, veniți din toate colțurile țării, dar și din Diaspora pentru a-și exprima sprijinul pentru candidatul interzis de sistem. 

"A înțeles și Jandarmeria Română că este nevoie de reclamă. Și reclama unde poți să o faci? Unde sunt susținătorii lui Călin Georgescu. 

Haideți să vedeți ce scrie aici. Vedeți, pe mașina Jandarmeriei, jandarmii își fac reclamă. Adică, aici sunt mulți influenceri, sunt foarte mulți oameni și a decis Jandarmeria să își facă reclamă la recrutare: <<700 de locuri disponibile>>", spune politicianul, într-un videoclip publicat pe contul de TikTok. 

Jandarmeria Română este o instituție specializată a statului, cu statut militar, subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu rolul de a apăra ordinea publică, drepturile și libertățile cetățenilor, proprietatea și de a combate terorismul. 