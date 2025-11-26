„E o întrebare, până la urmă, cu un răspuns direct. Eu o să votez cu Anca Alexandrescu, pentru că, nu am spus-o niciodată, dar este omul care mi-a dat șansa să-mi trăiesc visul profesional. Acum trei ani jumate, aproape patru ani, chiar dacă aveam aceleași lucruri și aceleași zone de media pe care le coordonam, aveam o problemă din punctul ăsta de vedere, că pătrunderea în zona de media națională TV este aproape imposibil de abordat. Și acesta a fost un vis al meu profesional de foarte, foarte mult timp. O votez pe Anca Alexandrescu și o susțin pentru că sunt, practic, dator din punct de vedere uman.

Este și un apel la unul dintre candidații la Primăria Capitalei, care observ că nu-și dă seama de un lucru. Eu n-o să votez cu o candidată care, aparent, n-ar avea nicio șansă, o doamnă de la PSDU, Oana Crețu, care a reușit ´performanța´ ca, la alegerile parlamentare, să ´fure´ voturile PSD-ului, un procent de 2% de la nivel național; a reușit să piardă PSD-ul din cauza acestui partid, PSDU. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se ia puțină atitudine din partea anumitor instituții ale statului, pentru că, pur și simplu, poate lua voturi, culmea, de la un candidat al PSD la Primăria Capitalei. Au fost aceste incidente și la alegerile trecute și, totuși, au fost neraportate. Și este de mirare cum genul ăsta de șmecherii continuă, adică nimeni nu se sesizează, nici măcar PSD-ul. N-am zis-o întâmplător, deloc întâmplător, pentru că alegerile de la capitală vor fi niște alegeri care, din punctul meu de vedere, vor fi destul de apropiate ca procente. Adică nu se știe exact cine, cum și ce va câștiga. De asta, nu întâmplător, am menționat pe cine votez și cu cine votez, atrăgând, totodată, atenția, nu doar instituțiilor, dar și candidaților. Pentru mine este un semn de întrebare că, după șocul de la alegerile parlamentare, n-am auzit de niciun demers din partea PSD-ului privind faptul că acest partid, încă o dată PSDU, a luat aproape 2% de la PSD”, a declarat jurnalistul Iulian Ionescu (Ecopolitic).