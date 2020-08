Iulian Cristache (reprezentant al părinților), la România în Realitate: „Ministerul Educației ne-a asigurat că vom avea 250.000 de tablete pe 10 septembrie”

Iulian Cristache: „Noi, partenerii sociali, am trimis o adresă prin care am cerut o întâlnire cu premierul și cu reprezentanții ministerului de finanțe. Discuția se referea la cumpărarea materialelor didactice necesare, acele tablete pentru școli.. Nu am primit încă un răspuns.. Decizia întoarcerii la școală trebuie să fie descentralizată, pentru că diferă situațiile de la un loc la altul. Decizia trebuie să se ia la nivelul unității de învățământ, la nivel rural se poate asigura prezența chiar și 100%. Decizia trebuie descentralizată, trebuie să existe un plan-cadru la nivelul Ministerului Învățământului. În baza acestui plan e vor lua măsurile local. NU așteptăm un scenariu minune. Legislația ar trebui modificată, ca să nu mai dureze trei luni până demarăm achizițiile de tablete. Ministerul Educației ne-a asigurat că vom avea 250.000 de tablete pe 10 septembrie, până acum nu avem nimic. Tabletele ar urma să meargă la familiile care nu au acces la internet. ”