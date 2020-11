VIDEO/ Italia, îngenunchiată de al doilea val al pandemiei: Pacienții COVID, tratați în parcarea spitalelor

Aceste imagini au fost surprinse în fața spitalului Cotugno, din Napoli. Bolnavii infectați cu noul coronavirus au primit oxigen într-o parcare a unității sanitare, în timp ce aşteptau în maşinile lor.

Pe imagini se vede cum cozile formate la intrarea în spital sunt uriașe. La rând au așteptat și ambulanțe cu pacienți. O bătrânică de 78 de ani a fost nevoită să stea nu mai puțin de 26 de ore pentru a i se găsi un loc în spital.

Italia a atins un record greu de imaginat. Peste un million de oameni s-au infectat cu Sars Cov 2, de la începutul pandemiei. Din păcate, peste 42.000 de pacienți au murit din cauza covid.

