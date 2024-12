Irinel Columbeanu: „Voi vota cu Elena Lasconi pentru binele României”

Irinel Columbeanu, fost om de afaceri și figură publică, a explicat de ce o susține pe Elena Lasconi exclusiv pentru Fanatik.ro. După ce a boicotat primul tur al alegerilor, considerând că niciunul dintre candidați nu era potrivit pentru a conduce România, Columbeanu a decis să participe la turul II.

„Consider că alegerile de anul acesta sunt importante pentru viitorul României. Cred că domnul Călin Georgescu este un mare mincinos și impostor care vrea răul tuturor românilor. Pleacă totul de la Moscova.

Nu ne cunoaștem personal. Ca toată lumea, am auzit și eu că are o casă la Izvorani, dar nu știu exact unde. Nu am votat în tururile de săptămânile trecute. Nici nu am putut și nici nu am dorit. Asta fiindcă am considerat că nu am cu cine vota.

Nu era cineva care să și merite. Duminică, însă, mă gândesc să merg. Voi merge cu doamna Lasconi. Așa cred că ar fi mai bine pentru țara noastră”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Fanatik.

Nick Rădoi: „România trebuie să riște cu Călin Georgescu”

De partea cealaltă, Nick Rădoi, prieten apropiat al lui Columbeanu, a anunțat că îl susține pe Călin Georgescu. Omul de afaceri, care și-a redobândit recent cetățenia română, a spus că va participa pentru prima dată la vot după mulți ani și că îl consideră pe Georgescu drept un lider cu idei inovatoare.

„Pentru că sunt cetățean român și mi-am luat cetățenia înapoi cu greu, dar am reușit, voi vota pentru prima dată după mulți ani. Votul meu va fi pentru Călin Georgescu.

Nu știu de unde apărut acest om, nu știu prea multe despre el. M-au convins doar intențiile lui. Sunt wow! În viață fără risc nu faci nimic. România trebuie să riște și să-l aleagă pe acest om.

Doar că rezultatele le vom avea mai târziu. Însă, consider că merită să riscăm pentru tot ce el propune pentru schimbarea României. Sperăm ca acest om să fie “God bless România”.

Oricum, România trebuie să riște, indiferent de alegere. Eu cred ca opțiunea cu Georgescu este cea mai bună. Gândirea lui nu o are nimeni. Intențiile lui par bune”, a explicat Nick Rădoi pentru sursa citată.

O prietenie pusă la încercare de opiniile politice

Deși relația de prietenie dintre cei doi este bine cunoscută, diferențele de opinie în ceea ce privește alegerile prezidențiale au generat tensiuni. În timp ce Columbeanu își exprimă îngrijorarea față de influențele externe și impactul unui lider nepotrivit, Rădoi susține că viziunea inovatoare a lui Georgescu merită o șansă.

Ambele perspective subliniază cât de polarizate sunt alegerile din acest an, reflectând o societate divizată între dorința de stabilitate și nevoia de schimbare radicală. Rezultatul turului II va arăta nu doar direcția în care se îndreaptă România, ci și dacă prietenia dintre Columbeanu și Rădoi poate trece peste aceste diferențe.