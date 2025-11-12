Ipocrizia Oana Gheorghiu, atacată din toate părțile. Marian Godină: Banii donați de mine au ajuns în buzunarul vicepremierului

Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu

Marian Godină o torpilează pe Oana Gheorghiu după declarațiile acesteia privind pensiile magistraților. Fostul polițist o acuză pe aceasta de ipocrizie și susține că banii donați de el către asociația Oanei Gheorghiu au ajuns în buzunarul vicepremierului. 

De altfel, fostul polițist consideră afirmațiile Oanei Gheorghiu penibile și populiste, după ce aceasta a susținut că pensiile judecătorilor sunt plătite din banii pentru spitale sau din alocațiile copiilor.

Totodată, Marian Godină spune că în anul 2020 a donat 10 mii de euro pentru construirea unui spital din bani privați, însă, această sumă ar fi reprezentat două salarii ale vicepremierului impus de Ilie Bolojan. Asta, pentru că salariul Oanei Gheorghiu în cadrul organizației non-guvernamentale era de aproximativ 20 de mii de lei pe lună. 