De altfel, fostul polițist consideră afirmațiile Oanei Gheorghiu penibile și populiste, după ce aceasta a susținut că pensiile judecătorilor sunt plătite din banii pentru spitale sau din alocațiile copiilor.

Totodată, Marian Godină spune că în anul 2020 a donat 10 mii de euro pentru construirea unui spital din bani privați, însă, această sumă ar fi reprezentat două salarii ale vicepremierului impus de Ilie Bolojan. Asta, pentru că salariul Oanei Gheorghiu în cadrul organizației non-guvernamentale era de aproximativ 20 de mii de lei pe lună.