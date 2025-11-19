„Cred că este o campanie împotriva primăriilor, pentru că USR și spun și partea userizată a primăriilor, dar și AUR nu au primari. Baza PNL, dar mai ales a PSD, sunt primarii. Dacă observați, se duce deja de Ilie Bolojan o campanie de distrugere a primarilor, adică Anghel Saligny. Și ca primarii care erau mașinării de vot să nu mai fie.

Dar, pe de altă parte, cred că e un grav atentat la democrație, pentru că observăm la Ilie Bolojan o tendință antidemocratică, și anume de a elimina comunitățile locale. Peste tot în lumea modernă, primăriile și consiliile sunt cele care sunt mai puternice decât guvernul. Nu poți să dai dispoziție și, mai mult, să le și iei, i-a terminat.

Dar repet, nu e vorba numai de terminarea PSD-ului. Vedeți că Bolojan nu reduce subvenția de la stat: până acum ați primit atât, de mâine nu mai primiți, treaba voastră.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.