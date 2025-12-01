„Nicușor Dan știe că e ilegitim și tot încearcă să ne convingă pe noi că a fost o decizie corectă și, în consecință, el e legitim. Însă e o prostie ce face, pentru că decizia de anulare a alegerilor a fost luată strict pe baza documentelor de atunci. Nu poți să vii și, timp de un an, să spui că a fost corectă decizia și să aduci probe acum. Înseamnă că, dacă el vrea să aducă probe acum, decizia a fost făcută fără probe.

Poate să facă un singur lucru, care îi e la îndemână, dar nu vrea: desecretizarea ședinței CSAT. A stenogramelor, nu a documentului. Pe stenograme se va vedea ce zic aceia, că bănuiesc că s-a dus Iohannis la prezidiu și a zis… Ce a zis? Ce a zis Ciolacu, era și el acolo? Ce au zis serviciile? Ce au zis toți, în afară de a prezenta documentele?

Cele 6 luni de mandat, pentru mine, care îl știu pe Nicușor Dan când era ONG-ist și chiar am colaborat cu el, i-am luat interviu înainte de a ajunge primar, nu sunt o dezamăgire, ci o uluire. Nu îl recunosc. Nu-mi vine să cred. Am avut și ipoteza că joacă teatru. Nu exclud. E prea prost ca să fie adevărat.

S-ar putea să joace o comedie a nevolnicului, pentru că știe că nimic nu dărâmă un președinte decât ostilitatea. Observați că el nu produce, la Băsescu sau la Iohannis, antipatie. Preferă să treacă drept nevolnic, dar în spatele nevolniciei lui văd că nu o duce prost. Istoria României și a lumii ne avertizează: atenție la prostanaci, ferească Dumnezeu de cei care par proști, că sunt mult mai periculoși.

Cred că până și acest dat din mâini și această incapacitate de a se exprima e un teatru. Ați văzut acela din 24 seara? Nu vorbea coerent? Vorbea fluent.”, a declarat Ion Cristoiu.