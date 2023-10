"După părerea mea, acest atac terorist de amploare asupra Israelului are un potenţial foarte toxic. De mult timp comunitatea internaţională încearcă să înlesnească soluţii în zonă şi, din păcate, astăzi avem un eveniment care ne duce cu mult timp înapoi. Acest atac are potenţialul de a destabiliza foarte mult situaţia din Orientul Mijlociu, sperăm însă că lucrurile vor fi aduse sub control rapid şi se va întoarce toată lumea la masa de negocieri diplomatice", a spus preşedintele Iohannis, la Palatul Belem, în cadrul declaraţiilor comune susţinute cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa.





El a reiterat că România condamnă ferm atacul atac terorist asupra Israelului.



"Suntem solidari cu Israelul şi am subliniat că (...) Israelul are dreptul clar la autoapărare şi în această situaţie", a mai spus şeful statului.