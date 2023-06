Acum ei sunt extrem de nervoși pentru că planul lor nu funcționează. Și asta pentru că este pentru prima dată în istorie când ei nu pot distruge complet pe cineva și de fapt devine chiar mai popular ca înainte. Nimeni nu îi mai crede! Deci ce urmează să facă?

Chiar nu contează dacă am făcut sau nu ceva greșit. Vreau să mai spun că am impresia că Guvernul României mă va trimite în judecată. Nu mă vor trimite în judecată pentru că au probe sau pentru că sunt vinovat de ceva. Mă vor trimite în judecată după o investigație de 14 luni, 6 luni de arest, care este totuși pedeapsa maximă pentru acuzații, pentru că nu vor renunța la mine acum. Imaginați-vă dacă vor renunța la mine mâine. „Oh, am inventat totul”. Imaginați-vă asta! Ce alte opțiuni au ca să mă acuze?

Dar cui îi pasă, nu? Distanța evenimentului. Dacă renunță acum este o știre uriașă peste tot în lume. Dar nu pot renunța. Mă vor trimite în judecată. Nu mă pot condamna pentru că nu am făcut nimic greșit. Mă vor trimite în judecată pentru că așa funcționează lucrurile.

Dacă trebuie să mă sacrific personal pentru toate aceste lucruri, atunci voi crede totuși că detenția mea va fi una nobilă. Sunt un bărbat și totuși, justiția română este cea mai apropiată de iad din câte există pe pământ. Dacă va trebui să sufăr, o voi face! Pentru că nu îmi voi vinde sufletul!

Atunci aceste mari corporații ar fi vorbit cu mass-media. Nu m-ar fi tratat ca pe un inamic, ci ca pe un aliat. Totul pentru a-mi vinde sufletul. Și i-am refuzat!”, spune Andrew Tate.

Pe 20 iunie, frații Andrew și Tristan Tate și două femei au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat în vederea comiterii pe teritoriul României, dar și al altor state, precum Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, a infracțiunii de trafic de persoane. De asemenea, procurorii cer confiscarea mai multor bunuri mobile şi imobile, printre care 15 terenuri și clădiri, 15 mașini de lux, 14 ceasuri de lux, precum și obligarea inculpaților la plata unor cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 300.000 lei.