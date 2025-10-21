Discuțiile dintre Rubio și Lavrov amânate

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urma să se întâlnească cu ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, însă întâlnirea a fost anulată, cei doi discutând doar telefonic „următorii pași” în conflict. Kremlinul a descris apelul ca o „discuție constructivă” privind „posibile măsuri concrete pentru implementarea înțelegerilor” dintre Trump și Putin.

Reacții oficiale și surse din diplomație

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru CNN că întâlnirea dintre Rubio și Lavrov nu va mai avea loc în viitorul apropiat și că nu există planuri pentru o întâlnire față în față între Trump și Putin. Motivul anulării discuțiilor rămâne neclar, dar surse apropiate procesului indică diferențe majore de viziune între Rubio și Lavrov privind modul de încheiere a invaziei Rusiei în Ucraina. Rubio ar fi sceptic în privința recomandării unei întâlniri directe între Trump și Putin, scrie TheSun.

Legătura cu decizia SUA privind rachetele Tomahawk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a legat decizia Washingtonului de a nu furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu prăbușirea negocierilor de pace. „Rusia aproape automat a devenit mai puțin interesată de diplomație” după ce a devenit clar că Trump a amânat decizia privind livrarea rachetelor. „Rusia face din nou tot posibilul să abandoneze diplomația”, a adăugat Zelenski.

Poziția Kremlinului și cererile de teritoriu

Oficialii americani consideră că poziția Rusiei nu s-a schimbat suficient pentru a permite discuții constructive. Moscova refuză să încheie invazia fără a primi cât mai mult teritoriu ucrainean. Trump sugerase suspendarea războiului pe baza fronturilor actuale ca metodă de împărțire „corectă” a zonelor de luptă. Ucraina este deschisă ideii de „înghețare” a fronturilor dacă primește garanții de securitate, dar Kremlinul refuză compromisuri și vrea cedarea unor teritorii în Donetsk pentru a controla mai mult teren.

Deputatul adjunct al ministrului de externe rus, Sergey Ryabkov, a răspuns la acuzații: „Nu poți amâna ceea ce nu a fost convenit”. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că nu există date confirmate pentru summit și că „pregătirea serioasă este necesară. Ați auzit declarații de la ambele părți că acest lucru poate dura”.

Încercări viitoare și planul de pace al lui Trump

În ciuda dezacordurilor, Rubio și Lavrov ar putea relua discuțiile săptămâna aceasta. Trump, care încearcă să încheie conflictul, se confruntă cu rezistența dură a Kremlinului. În întâlnirea istorică din Alaska, pe 15 august, negocierile nu au dus la rezultate concrete, iar atacurile Rusiei asupra Ucrainei au continuat.

Recent, Trump a fost vizitat la Washington de Zelenski, care a cerut rachete Tomahawk pentru a le folosi împotriva Rusiei. Trump a refuzat și a insistat ca Ucraina să accepte termenii lui Putin. Ulterior, a propus un nou plan de pace care presupune „înghețarea” frontului și trasarea de noi granițe – ceea ce ar însemna cedarea unor teritorii vaste către Rusia. Kremlinul refuză însă și această variantă, insistând ca Ucraina să se demilitarizeze, lăsând-o vulnerabilă la viitoare atacuri.

