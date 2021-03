Într-un clip postat pe Facebook de Adrian Stoica se poate observa cum un urs și-a făcut apariția pe pârtia Clăbucet din Predeal.

Animalul este dezorientat și este "ajutat" de monitorii de schi să se întoarcă în pădure. Din fericire, la un moment dat, pârtia a fost eliberată, schiorii s-au retras în siguranță, astfel că ursul nu a atacat pe nimeni și s-a întors în pădure, însă după o cursă de câteva minute pe pârtie.

"Am primit un apel 112, la ora 13:10, care ne semnala prezența unui urs pe pârtia sub teleferic (Predeal). Apelul a venit din partea unei persoane care se afla în teleschi și ne-a relatat că nu erau alte persoane în apropiere (care să fie în pericol), iar ursul a traversat pârtia. Echipajul nostru a ajuns în aprox. 2-3 minute la locul respectiv (erau în apropiere la un eveniment sportiv). Colegii noștri nu au mai găsit ursul în locul respectiv și au verificat împrejurimile, dar nu l-au observat. Am sesizat instituțiile abilitate pentru relocare", a declarat Ion Zaharia, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Video: Adrian Stoica



Sursa: Realitatea de Brasov