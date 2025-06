Instructor auto aparte. Ce vehicul „special” a ales pentru ora de conducere VIDEO

Un instructor din Piatra-Neamț a devenit viral pe internet după ce a predat o oră de condus într-o căruță cu cal. „Am vorbit despre semnalizare, prioritate, opriri corecte și cum se respectă ceilalți în trafic”, spune acesta.

Instructorul John Airinei a acceptat provocarea inedită a unui „elev” care s-a prezentat la ora de conducere cu o căruță și un cal!, scrie presa locală.

Cu un umor aparte, instructorul a luat în serios solicitarea și a urcat în căruță cu procesul-verbal de ședință. Astfel, căruțașul a fost învățat cum se face depășirea, semnalizarea, întoarcerea din trei mișcări, opririle corecte și respectarea indicatoarelor rutiere. La finalul orei de condus, a primit felicitări.

„Nu contează ce conduci-mașină, bicicletă, căruță sau trotineta- regulile de circulație sunt pentru toți. Azi am avut un elev care a venit cu un cal și o căruță! Am tratat ora la fel ca oricare alta. Am vorbit despre semnalizare, prioritate, opriri corecte și cum se respectă ceilalți în trafic. Glumim, ne distrăm, dar e și un adevăr simplu aici: educația rutieră este pentru toți…indiferent de mijlocul de transport”, a spus instructorul, pe Instagram.