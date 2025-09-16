„Probabil următorul pas va fi să închidă, dacă mă întrebați pe mine și eu știu mai multe decât vă spun la televizor, să închidă postul dumneavoastră de televiziune. Oricare dintre noi vom dori să candidăm eu, poate eu vreau să fiu președintele României, da? Procurorul ne va face un dosar și ne va spune că am comis o infracțiune, că vrem să-i dăm jos pe ăia. Ați văzut cuvintele? Dacă le urmăriți, cele ale Procurorului General, lăsați-mă vă rog eu frumos că nu o să mai intervin prea des, pentru că deja este foarte periculos.

A spus, se polarizează societatea pentru că se face campanie electorală antisistem. Dacă noi criticăm acum, așa cum fac eu dumneavoastră, toți criticăm sistemul, ce avem noi de criticat, practic comitem infracțiuni împotriva statului, adică afectăm ordinea constituțională. Evident că mă tem de închisoare.

Toată lumea în acest moment trebuie să se teamă de închisoare, inclusiv dumneavoastră, pe persoană fizică. Pentru că acest rechizitoriu ne arată că s-a pornit tăvălugul dosarelor politice pentru cuvinte”, a declarat pentru Realitatea Plus avocata lui Călin Georgescu, Ingrid Mocanu.