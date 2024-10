Vinul se acreste sau oxideaza cand este expus pentru prea mult timp la oxigen. De regula, acest lucru se intampla la vinurile vechi, dar se poate intampla si cand vrei sa faci vin acasa la tine.

Chiar daca obisnuiesti sa faci vin, trebuie sa stii ca si acesta se poate acri, chiar daca il imbuteliezi si folosesti dopuri de pluta.

Expertii spun ca acel dop de pluta se poate usca daca sticlele de vin sunt pastrate in pozitie verticala ori intr-un spatiu cu umiditate foarte redusa. Uscandu-se, dopul se va fisura si va permite patrunderea aerului in interiorul sticlei.

Mai mult, dopul se poate dilata sau se poate misca daca exista diferente mari sau schimbari de temperatura, dar in acelasi timp si de presiune. Asadar, mare atentie si la acest aspect!

Pentru a preveni oxidarea vinului se va folosi dioxid de sulf, un antioxidant ce va incetini acel proces, scrie cumsă.ro

Mai mult decat atat, dioxidul de sulf are si efect antimicrobian, ceea ce inseamna ca te va ajuta sa inhibi sau sa elimini drojdiile ori bacteriile care apar in timpul procesului de fermentatie.

Practic, fiind un aliment perisabil, vinul trebuie stabilizat pentru a nu isi schimba culoarea sau gustul. Sulful va proteja vinul cat timp se afla in butoi sau in damigeana, dar si in timpul procesului de imbuteliere.

Totodata, dioxidul de sulf va inhiba bacteriile acetice, adica acelea responabile cu acrirea vinului. Folosind sulful, vei putea pastra vinul pentru o perioada cat mai lunga.

Pentru ca vinul sa nu se acreasca trebuie sa pui 1 ml de dioxid de sulf la 1 litru de vin. Asadar, la o damigeana de 50 de litri va fi nevoie sa pui 50 ml de dioxid de sulf. Dupa ce se adauga sulfatul, se va amesteca foarte bine vinul, iar apoi se lasa sa stea 2 saptamani fara sa mai deschizi damigeana sau sa umbli la acesta, conform sursei.