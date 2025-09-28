„Dacă se vor identifica date de natură penală, şi am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de faţă, dar sigur că sunt în contact permanent cu şeful Corpului de Control, în momentul de faţă, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică.

Ministrul a precizat că rezultatele verificărilor nu îl vizează doar pe managerul spitalului, ci ar putea implica mai multe persoane din structura de conducere și personalul medical.

Acuzații de neglijență în serviciu

Întrebat direct la ce se referă indiciile de natură penală, Rogobete a explicat: „Se referă la neglijenţă în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunţ până nu am raportul finalizat dar principalele acuzaţii în această zonă se duc”.

Declarația subliniază că suspiciunile nu se rezumă la un singur nivel de responsabilitate, ancheta urmând să stabilească exact cine se face vinovat pentru tragedia care a zguduit opinia publică.

Alexandru Rogobete a făcut referire și la situații similare petrecute în alte spitale din România, subliniind lipsa schimbărilor reale după incidente grave. În opinia sa, faptul că oamenii responsabili au rămas pe funcții a permis perpetuarea acelorași practici și a acelorași riscuri pentru pacienți.

„E adevărat că mie, cel mai uşor, deşi nu neapărat uman sau sufleteşte, este să demit oameni şi să aplic sancţiuni acolo unde s-a greşit. Nu va rezolva problema, dar este un semnal important. Pentru că de prea multe ori s-au întâmplat astfel de situaţii şi, până la urmă, administrativ, dacă stăm să ne uităm, nu s-a întâmplat mai nimic. Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă de timp după incident au fost mai atenţi la protocoale, după care au revenit la vechea rutină, că merge şi aşa”, a adăugat ministrul.

Ministrul Sănătății, după tragedia de la Iași în care 6 copii au MURIT: „Managerul spitalului va fi schimbat!”