Alexandru Rogobete spune că s-a reacționat mult prea târziu, iar protocoalele nu s-au respectat. Raportul Corpului de Control va fi finalizat săptămâna viitoare. Între timp, voci spun că infecția ar fi pornit de la florile din cabinetul medicului șef de secție.

Alexandru Rogobete: „Voi demite conducerea DSP Iași, s-a reacționat târziu!”

Managerul unității medicale va fi schimbat și Conducerea Direcției de Sănătate Publică va fi demisă, conform spuselor ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce timp de mai bine de două ore și jumătate a stat în spitalul Sfânta Maria din Iași împreună cu cei de la Corpul de Control și Inspecția Sanitară și au făcut verificări. Este un lucru extrem de grav pentru că acest control scoate la iveală faptul că, din datele pe care le au cei de la Minister, nu s-au respectat protocoalele.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a transmis că după decesul copiilor infectați cu acea bacterie, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum ar fi aplicat personalul medical protocoalele, astfel încât să limiteze răspândirea acestei bacterii extrem de periculoasă.

Mai mult decât atât, ministrul Sănătății susține că s-a reacționat mult prea târziu și că nu este o problemă care ține de modul în care arată spitalul, de infrastructură, pentru că vorbim despre un spital renovat de la zero, cu echipamente noi, dotat, în care s-au investit foarte mulți bani, ci este strict o problemă de protocoale.

Raportul Corpului de Control va fi gata săptămâna viitoare și se va afla dacă în urma acestuia, ministrul va sesiza Parchetul