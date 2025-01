Un chirurg de la Spitalul Județean de Urgență Galați a împărtăși pe pagina sa de socializare o întâmplare mai puțin obișnuită. Cadrul medical a spus că a fost surprins să descopere în intestinul unui pacient de 70 de ani un „obiect” de dimensiuni considerabile, aproximativ cât jumătate din pumnul unui adult.

„Să începem, așadar, cu o noapte friguroasă de ianuarie petrecută, cum altfel, de gardă. O bună parte din gardă trecuse fără evenimente notabile, când aud că sună telefonul. La celălalt capăt era un coleg, medic internist, care mi-a spus în câteva cuvinte că tocmai a venit un pacient care pare să aibă o ocluzie intestinală gravă”, povestește medicul Constantin Truș.

Chirurgul spune că a consultat pacientul, un bǎrbat de 70 de ani, care acuza „dureri abdominale atroce”. Gravitatea ocluziei impunea intervenția chirurgicală de urgență. Motivul era încă neclar, în urma investigațiilor.

„Tot ce se putea vedea era o masă mare care bloca intestinul, acesta fiind clar umflat și cel mai probabil inflamat. Având în vedere vârsta și recurența durerilor, precum și ocluzia, suspectul principal era o tumoare care crescuse până în punctul în care blocase intestinul cu totul. Am băgat pacientul direct în operație și am trecut la palparea directă a intestinului, încercând să determin tactil câte astfel de mase blochează tractul și gradul de mobilitate. Am identificat o masă mare, foarte mare și am trecut la incizie, să văd cu ce mă confrunt și ce am de extras. Din câteva mișcări, am văzut masa în cauză, dar culoarea și forma erau… hai să spunem neașteptate”, susține dr. Truș.

Medicul spune că a verificat „obiectul în cauză” și a observat că este „mobil și neatașat de peretele intestinal”.

„Scot la iveală ciudățenia: o jumătate de lămâie de dimensiuni mari, cam cât jumătate din pumnul unui om adult. Am verificat zona să fie liberă de obstrucții, am suturat rapid intestinul și am ieșit din operație extrem de nedumerit. M-am uitat la jumătatea de lămâie, m-am uitat la colegii care erau la fel de nedumeriți ca și mine… și am trecut la următorul pas al tragicomediei. Ca și chirurg, am obligația legală să trimit orice parte organică extrasă din corpul unui pacient operat către secția de anatomie patologică. Repet, orice este organic! Lămâia era cât se poate de organică, așa că am ambalat-o corespunzător și am trimis-o pe traseul specificat de lege”, explică medicul gălățean.

După câteva ore, medicul patolog la care a ajuns respectivul obiect „misterios” a tras concluzia că este „tentativă de omor”. Cineva ar fi intenționat să-l sufoce pe bietul pacient. Prin urmare, a fost anunțată Poliția.

„Dacă v-ați amuzat până acum, țineți-vă bine pentru ce urmează: trec câteva ore și începe sā sune telefonul. Răspund și la celălalt capăt era medicul anatomo-patolog mă întreabă dacă am chef de glume la ora aceea, că îmi bat joc de el, că… multe altele, nu are rost să le spun aici. Aștept să termine și îi spun că i-am trimis obiectul organic care provocase ocluzia intestinală. Asta am scos, asta i-am trimis. A tăcut câteva secunde și după aceea a spus: <Asta e tentativă de omor, cineva i-a băgat ditamai lămâia pe gât cu intenția clară de a-l sufoca. Este un miracol că ditamai lămâia a reușit să treacă de esofag fără să-l blocheze! Sesizez poliția.> A închis telefonul și mă uitam acum la receptor mai confuz ca înainte. Avea dreptate colegul? Oare chiar era un caz de tentativă de omor? După mărimea probei scoase din intestin, ipoteza era plauzibilă”, a mai spus dr. Truș.

După ce pacientul și-a revenit în urma operației, le-a povestit polițiștilor ce anume s-a întâmplat, de fapt, cu „jumătatea de lămâie care i-a blocat intestinul”. La finalul discuțiilor, a primit și un sfat din partea medicului care i-a salvat viața.

„Mai cu mirare, mai cu reticență, pacientul ne-a arătat că nu mai avea nici un dinte în gură, iar în seara cu pricina mâncase pilaf cu carne și băuse un ceai în care a stors și a pus o jumătate de lămâie. La ultima gură de ceai, i-a intrat în gură și lămâia, care, datorită grăsimii rămase în cavitatea bucală și pe limbă, a alunecat cu grație pe gât. Era să se sufoce, dar a avut noroc și fructul nu i-a rămas blocat în gât ci mai târziu, în intestin. L-am sfătuit ca data viitoare să taie nenorocitele alea de lămâi în felii, sau doar să le stoarcă sucul în ceai, i-am salutat pe ofițeri și am ieșit din salon rapid”, a concluzionat medicul chirurg.

