Incidentul a fost semnalat de Buletin de Carei și a stârnit furie în rândul localnicilor și al asociațiilor de veterani.

Veteran împiedicat să se apropie de monument cu drapelul României

Președintele Filialei Satu Mare a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, colonelul (r) Iosif Pordea, a fost oprit de agenții de ordine în momentul în care a încercat să se apropie de Monumentul Ostașului Român. Motivul: Purta un steag mare tricolor. Potrivit relatărilor, forțele de ordine i-au interzis accesul și l-au îndepărtat de zona oficială.

Conform jurnaliștilor locali, agenții au fost aduși în număr mare și au avut misiunea clară de a ține la distanță orice participant care afișa simboluri naționale, pentru ca acestea să nu fie vizibile din zona premierului.

Premierul Bolojan, huiduit la Carei în timpul ceremoniei dedicate Zilei Armatei. Video

Imaginile și relatările din timpul evenimentului arată cum mai multe persoane au fost constrânse să se retragă. „Agenții de ordine aduși grupa mare alungau toți participanții cu tricolor spre zone îndepărtate, spre zone care să nu intre în raza vizuală a premierului discriminator”, se arată în mesajul publicat de jurnaliști pe rețelele de socializare.

Gestul autorităților a fost considerat de mulți drept o ofensă adusă simbolurilor naționale, mai ales că evenimentul avea loc chiar la Monumentul Ostașului Român – loc încărcat de semnificație pentru istoria și identitatea românească.

O nouă rundă de huiduilei pentru Ilie Bolojan la Carei. Video - Vizita premierului s-a transformat într-un maraton al strigătelor de nemulțumire