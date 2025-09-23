Aeronava care zbura spre Cluj-Napoca se pregătea de aterizare, însă echipajul nu a reușit să stabilească legătura cu punctul de control de pe aeroport. Piloții au raportat situația și au fost direcționați într-o zonă de așteptare, unde au efectuat manevre circulare timp de aproximativ 11 minute, până la primirea aprobării pentru coborâre.

Incidentul a avut loc în urmă cu o lună și jumătate, dar a devenit public abia recent, odată cu explicațiile oferite de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa). Potrivit instituției, în acea noapte se aflau de serviciu trei controlori, iar din cauza traficului redus, doi dintre ei au fost repartizați la dirijare.

Reprezentanții Romatsa au precizat că incidentul ar fi fost cauzat de experiența limitată a controlorului aflat la post și de oboseala acumulată. Pentru a preveni situații similare, au fost introduse măsuri suplimentare, inclusiv instruirea personalului și monitorizarea mai strictă a programului de lucru.