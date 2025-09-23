”În dimineaţa de 23 septembrie 2025, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracţiunii de viol. Din verificările preliminare efectuate de către poliţişti reiese că, în dimineaţa de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client. Ulterior, tânăra ar fi fost ameninţată cu acte de violenţă de către acesta şi ar fi întreţinut relaţii sexuale neconsimţite cu bărbatul de 40 de ani”, a transmis, marţi, IPJ Alba.

La scurt timp, poliţiştii din municipiul Alba Iulia l-au depistat pe bărbatul de 40 de ani, în municipiul Alba Iulia, fiind condus la sediul Poliţiei, pentru a fi audiat.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol și continuă cercetările.