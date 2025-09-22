Cum s-a desfășurat incidentul

Imaginile de supraveghere arată momentul în care bărbatul ajunge pe bicicletă în fața blocului, o lasă sprijinită de o mașină și, clătinându-se, pătrunde în apartament printr-un balcon lăsat deschis. În interior, a ajuns până în bucătărie, unde a început să se dezbrace.

Speriată de zgomote, proprietara a mers să vadă ce se întâmplă și l-a descoperit pe intrus. Tânăra a apelat imediat la 112, însă individul a fugit, abandonând în locuință hainele și rucsacul în care se aflau obiecte pentru prepararea substanțelor interzise.

Panică în cartier

După ce a părăsit apartamentul, bărbatul a fost surprins ieșind la bustul gol din bloc, întâlnindu-se întâmplător cu o mamă care își plimba copilul. Ulterior, a intrat într-un alt imobil aflat la câteva sute de metri distanță, unde a fost, din nou, surprins de proprietari.

Locuitorii din zonă s-au declarat îngroziți de întreaga situație, temându-se pentru siguranța lor.

Polițiștii au intervenit prompt

„Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 40 de ani care manifesta un comportament anormal. Se fac verificări sub aspectul comiterii infracțiunii de violare de domiciliu”, a precizat Aurora Piperea, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.

Conform declarațiilor oferite oamenilor legii, individul ar fi vrut să ajungă la o prietenă, însă, aflat sub influența drogurilor, a nimerit alte adrese.

Acesta a fost transportat la o clinică de psihiatrie pentru o evaluare medicală. Ancheta a scos la iveală și faptul că bărbatul fusese cercetat anterior pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.