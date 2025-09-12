Teste șocante după incident

Verificările efectuate de Biroul Nigerian de Investigații pentru Siguranță (NSIB) au scos la iveală că atât pilotul, cât și copilotul Boeingului 737 consumaseră alcool înainte de zbor. În plus, un membru al echipajului de cabină a fost depistat pozitiv la consumul de canabis.

Rezultatele toxicologice au indicat prezența etil glucuronidei (EtG), un marker al consumului recent de alcool, în probele celor doi piloți. La însoțitorul de bord a fost identificată substanța THC, compusul psihoactiv din marijuana.

Reacția companiei aeriene

Operatorul Air Peace a anunțat că a decis concedierea comandantului aeronavei, în vârstă de 64 de ani, care acumulase peste 18.000 de ore de zbor. Copilotul de 28 de ani, cu aproximativ 1.200 de ore în carnetul de zbor, a fost inițial suspendat, dar ulterior repus în funcție după ce Autoritatea Aviației Civile din Nigeria (NCAA) a emis un certificat medical și a confirmat că nu există motive să fie exclus din activitate.

Compania susține că nu a primit încă, pe cale oficială, rezultatele testelor efectuate de NSIB și că așteaptă finalizarea anchetei.

Deși nu au fost victime, cazul ridică mari semne de întrebare privind siguranța zborurilor. NSIB a precizat că ancheta este încă în desfășurare și că primele recomandări vizează îmbunătățirea programelor de instruire și întărirea procedurilor interne de control.

Nigeria nu a mai înregistrat accidente aviatice majore în ultimii ani, însă au existat incidente izolate, precum ieșiri de pe pistă sau explozii ale anvelopelor la aterizare. Pentru a reduce riscurile, autoritățile au inaugurat recent un centru național de date pentru zboruri, menit să crească nivelul de siguranță, însă experții atrag atenția că este nevoie de investiții suplimentare în tehnologie și supraveghere.