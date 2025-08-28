Propunerea, analizată în septembrie

Subiectul va fi discutat la adunarea generală a ICAO din 23 septembrie, unde oficialii vor decide dacă regula internațională trebuie schimbată. În prezent, piloții care depășesc vârsta de 65 de ani nu au voie să zboare pe rute internaționale, iar multe state, inclusiv SUA, aplică aceeași regulă și pentru zborurile interne.

IATA consideră că o prelungire cu doi ani a perioadei de activitate ar fi „un pas prudent și rezonabil, care nu afectează siguranța”. Conform propunerii, ar rămâne obligatorie prezența a doi piloți în cabină, iar cel puțin unul dintre ei trebuie să aibă sub 65 de ani.

Ultima modificare a venit în 2006, când ICAO a crescut limita de vârstă de la 60 la 65 de ani. De atunci, aviația civilă a cunoscut o expansiune puternică, însă formarea piloților nu a ținut pasul cu cererea.

Sindicatele se opun: „Nu vrem să ne jucăm cu siguranța”

Organizațiile care reprezintă piloții americani resping inițiativa, invocând lipsa de date clare despre impactul pe care îl poate avea îmbătrânirea asupra capacității de a pilota în siguranță.

„Nu există suficiente informații pentru a evalua riscurile unei asemenea schimbări. Nu vrem să ne jucăm cu siguranța în acest fel”, a declarat Dennis Tajer, purtător de cuvânt al Allied Pilots Association și pilot American Airlines.

Sindicatele au blocat și în 2023 o inițiativă similară în Congresul american, deși aceasta era sprijinită de companiile aeriene locale. Totuși, în ultima perioadă, mai mulți congresmeni din ambele partide au cerut administrației Trump să susțină, la nivel internațional, majorarea vârstei de pensionare.

Dacă propunerea va fi aprobată de ICAO, fiecare stat va putea decide cum o aplică pe propriul teritoriu. Până atunci, dezbaterea rămâne deschisă, între presiunea companiilor aeriene care cer mai mulți piloți și preocupările sindicatelor care avertizează asupra siguranței zborurilor.