”La data de 1 octombrie a.c., poliţiştii din Pilu au fost sesizaţi despre faptul că, o minoră ar fi fost lovită de către o altă minoră,în vârstă de 14 ani, în incinta unei şcoli. În urma cercetărilor efectuate şi în baza probatoriului administrat, minora de 14 ani a fost reţinută pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Timiş.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru lovire.

Conform reprezentanţilor ISJ Arad, directorul şcolii va propune scăderea notei la purtare a elevei de 14 ani.

De asemenea, oamenii legii spun cearta între ele două fete, una de 12 ani şi alta de 14 ani, ar fi pornit din cauza unui băiat.