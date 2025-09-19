Inspectoratul de Poliție Județean Iași a demarat o anchetă, după ce a fost sesizat că, în urma unui apel la 112, o adolescentă a fost transportată la spital, suspectată că ar fi fumat dintr-un dispozitiv electronic de tip vape care conținea substanțe cu efect psihoactiv.

„Pe 17 septembrie, directorul unității de învățământ a anunțat Inspectoratul Școlar Județean că a fost apelat serviciul 112, deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost contactați părinții, iar ambulanța a ajuns la fața locului. În contextul identificat, directorul a solicitat sprijinul Biroului de Siguranță Școlară și al Poliției, care efectuează verificări”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al ISJ Iași.

Dispozitivul a fost predat autorităților, iar ancheta a fost preluată de DIICOT.

Reprezentanții IPJ Iași au confirmat că, în prezent, se desfășoară cercetări, fără a oferi, deocamdată, informații suplimentare.