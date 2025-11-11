UPDATE 8:00 - La ora 9.00, Călin Georgescu urmează să ajungă la Judecătoria Sectorului 1. În ciuda vremii de afară, zeci de oamenii au venit încă de la primele ore ale dimineții să îl susțină pe liderul suvernaist.

"Vreau dreptate. Vreau ca dl Călin Georgescu să fie pus la locul lui de cinste. Să fie președinte. Pe mine nu mă reprezintă acești oameni", a declarat o femeie.

UPDATE 7:00 - Este o zi extrem de importantă. Astăzi, la Judecătoria Sectorului 1 începe judecarea primului termen din cadrul dosarului lui Călin Georgescu. Vorbim despre primul dosar trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General pentru acuzațiile de propagandă legionară, acuzații extrem de grave, care nu se susțin, însă, cu probe, dar nici cu argumente concrete, de altfel, dosarul în care a fost dispusă inclusiv măsura preventivă de la începutul acestui an.

Este o mobilizare foarte mare a forțelor de ordine, așa cum ne-am obișnuit deja. Vorbim despre jandarmii care încă de la primele ore ale dimineții au montat gardurile de protecție. De altfel, la fața locului se află deja zeci de jandarmi.

Sunt așteptați și astăzi susținătorii lui Călin Georgescu, atât la Judecătoria Sectorului 1, cât și la Buftea, unde Georgescu trebuie să ajungă tot astăzi, să semneze controlul judiciar. Această măsură preventivă a fost prelungită în mod definitiv, chiar dacă s-a făcut această contestație de către avocații lui Călin Georgescu. Astăzi ne așteptăm la o strategie făcută de avocații acestuia, având în vedere acest termen extrem de important de judecată, în care se va prezenta în fața magistraților.

De asemenea, toate măsurile și toate regulile din cadrul acestei măsuri preventive se vor menține și pe parcursul următoarelor 60 de zile.