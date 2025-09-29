UPDATE: În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau 5 persoane, dintre care 3 au reușit să se autoevacueze.

Echipele de intervenție desfășoară în prezent operațiuni de căutare a celor două persoane dispărute.

Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, la o unitate de cazare din comuna Bărcănești, satul Tătărani, declanșând o mobilizare impresionantă a pompierilor militari din Prahova.

Flăcările au mistuit rapid acoperișul clădirii, întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și punând în pericol întreaga structură.

Intervenția este în desfășurare, iar echipele de salvatori luptă să lichideze complet focarul și să se asigure că nu există persoane surprinse în interior.