Autoritățile cred că cele opt victime au murit din cauza fumului dens. Oamenii nu au putut să iasă la timp din cauza gratiilor de la ferestre și a unei ieșiri de urgență blocate.

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la această tragedie.

Din primele informații se pare ca ar fi vorba despre o problemă la rețeaua electrică.

A hostel in Moscow went on fire. 8 casualties and Russia’s emergency services said the deaths were caused because of bars on the windows https://t.co/udl5FEK6Dc