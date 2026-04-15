Incendiu într-un bloc din Sibiu: peste 20 de oameni evacuați. Mai multe persoane au ajuns la spital

Incendiu în Sibiu. Sursa foto: Sibiuindependent.com.
Peste 20 de persoane au fost evacuate, miercuri, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de garsoniere din Sibiu. Trei oameni au ajuns la spital, după ce au inhalat fum.

Incendiul a pornit într-o garsonieră aflată la etajul 4 al unui imobil cu patru etaje și mansardă, de pe strada Vasile Aron. În total, 26 de persoane au fost scoase din clădire, pentru siguranță. Echipajele medicale au intervenit pentru trei femei, de aproximativ 35, 49 și 49 de ani, care au suferit arsuri ale căilor respiratorii.

Toate au fost transportate la spital, conștiente. Alte trei persoane au avut atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.