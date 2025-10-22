Două fotografii publicate pe pagina sa de Instagram au atras imediat atenția, dezvăluind detalii inedite despre zborul către capitala Uniunii Europene.

În prima imagine, președintele a surprins cabina piloților, pregătiți pentru zbor.

A doua imagine îl arată pe Nicușor Dan așezat pe un scaun tapițat, într-un cadru sobru și fără elemente de lux. Interiorul avionului este simplu, cu tapițerie în nuanțe neutre și spațiu limitat.

Ce face Nicușor Dan la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii europeni. Șeful statului român participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și la Summitul Euro în format extins, unde se vor discuta despre războiul din Ucraina și situația economică a blocului comunitar.

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, principalele subiecte de discuție vor include „Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova”.

Întâlnire cu lideri internaționali înainte de summit

În ajunul Consiliului European, Președintele României va participa pe 22 octombrie la o cină de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi. Evenimentul are loc în marja Summitului instituțional UE-Egipt și are ca scop „consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt”.

Summitul Euro și discuțiile economice

În paralel cu Consiliul European, se va desfășura și Summitul Euro în format extins. În cadrul acestuia, liderii europeni vor analiza situația economică a Uniunii, concentrându-se pe „Uniunea Economică și Monetară și euro digital”.