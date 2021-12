Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, că majorarea salariilor din sistemul public, conform Legii 153/2017, ar putea avea loc, dacă încasările la bugetul de stat vor creşte.



El a afirmat, în cadrul unei emisiuni la TVR 1, că pentru Guvernul pe care îl conduce nu este "confortabil" să amâne aplicarea actului normativ.



"Nu este deloc confortabil nici pentru Guvern, pentru că, cu cât prorogăm mai mult o lege, cu atât mai mult diferenţa aceasta creşte şi suma creşte pe măsură. Ca atare, tot ceea ce noi am gândit, tot ceea ce noi avem pe masă astăzi, este să putem să avem investiţii, să creştem colectarea şi să putem aplicăm legea aşa cum a fost ea aprobată", a afirmat şeful Executivului.



Primul ministru a explicat că majorările de salarii care urmează a fi aplicate, de la 1 ianuarie 2022, pentru o parte din angajaţii sistemului sanitar, dar şi pentru angajaţii din învăţământ sunt justificate de munca depusă de categoriile respective de salariaţi.



"Decizia prin care am decis ca o parte din sistemul sanitar, şi aici ne referim la infirmieri şi brancardieri, şi personalul din învăţământ să primească o parte din ceea ce li se cuvenea, conform legii, a fost o decizie pe care am luat-o ţinând cont de activitatea pe care au desfăşurat-o, o desfăşoară şi urmează să o desfăşoare în mod nemijlocit direct cu pacienţii şi cei din învăţământ cu elevii, rugându-i pe ceilalţi să aibă încredere că, pe măsură ce colectările la buget vor fi pe măsură, vom face tot ceea ce ne stă în putinţă să aplicăm legea", a adăugat Nicolae Ciucă.