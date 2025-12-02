O anchetă realizată de jurnaliștii SNOOP a scos la iveală imperiul imobiliar pe care primarul Băluță l-a ascuns cu ajutorul părinților săi pensionari, ambii trecuți prin Primăria Sectorului 4, și a fratele său pe numele cărora se află apartamente, terenuri și case cumpărate cu peste un milion de euro și proprietăți evaluate la peste 1,5 milioane euro

Daniel Băluță are o declarație de avere plină. Însă, din cele șapte terenuri și două case deținute de acesta, niciuna nu este pe numele lui.

Două sunt donații către fiica sa, un teren și o casă, iar alte șapte sunt moștenirile soției sale.

Însă familia lui Băluță și-a dezvoltat un complex, format din 3 vile și mai multe terenuri, într-o mică zonă de case ascunsă printre blocurile cartierului Berceni, chiar în sectorul al cărui primar este din 2015.

Băluță a fost inițial primar interimar, după Colectiv (2015), apoi ales în 2016, 2020 și 2024. El este în Primărie de 13 ani, fiind întâi consilier local (din 2012), apoi viceprimar (2013-2015).

Prima vilă, pe care o vom numerota V1, este prima casă a familiei Băluță, cumpărată în 1998. Se află, în acest moment, pe numele lui Sergiu Băluță, fratele mai mic, donație din partea părinților săi, Marin și Florica. Cei doi au drept de uzufruct viager.

Casa are 471 de metri pătrați desfășurați, demisol, parter și două etaje. Conform documentelor și a arhivei Google Street

View, avea un singur etaj și a fost supraînălțată în 2013.

A doua casă, V2, este pe aceeași stradă, gard în gard, fiind cumpărată de părinții lui Băluță în 2001 pentru 375 milioane de lei vechi. Atunci avea doar două camere. Este vila care, în acest moment, a fost donată către fiica primarului Sectorului 4.

Casa are, după îmbunătățiri, un etaj și mansardă (222 mp desfășurați), iar o a doua construcție e prezentată drept „seră+bazin” de 55mp.

Cele două donații au fost evaluate la circa 350.000 euro (V1) și 200.000 euro (V2).

În spatele celor două construcții, pe o stradă paralelă, există și o a treia, V3, care este cea mai nouă casă. În ea locuiește primarul Sectorului 4.

Chiar edilul recunoaște acest lucru într-un videoclip din actuala campanie, în care spune că „azi este duminică, am invitat-o pe mama, l-am invitat pe fratele meu (…) la noi”.

Apoi își face apariția în fața noii case de 125mp.

Aceasta este ridicată pe unul din cele două terenuri cumpărate, în 2023 și 2024, de Sergiu Andrei Băluță. Acum, cele două formează o singură adresă.

Primul teren a fost achiziționat pe 4 mai 2023, de la firma Q & C Group SRL. Proprietari apar Sergiu Băluță și soția sa, cumnata primarului Băluță.

Al doilea, pe care este ridicată vila V3, a fost vândut, succesiv, în 2024, de două ori.

Firma Cria General Construct SRL, care a intrat în proprietate pe 24 aprilie, l-a vândut către asociatul unic al acesteia, Elvis Lucian Coneac, în 6 august. La nici două săptămâni, pe 19 august, Coneac a vândut terenul către Sergiu Băluță, fratele primarului.

Prețurile celor două tranzacții însumează aproape 400.000 euro (prima aproximativ 202.000 euro și a doua -191.000 euro).

Proiectul a fost controversat. „Mai mulți cetățeni și asociații de proprietari, din vecinătate, au transmis observații și contestații Primăriei în legătură cu acest PUD”, scria HotNews în 2024. Și denumea beneficiarul PUD-ului: Cria General Construct SRL.

Aceeași firmă care a deținut terenul vândut familiei Băluță prin asociatul ei.

Nemulțumirile vecinilor? „O aglomerație de nedescris pentru toți locuitorii.” Blocul urma să fie ridicat printre alte blocuri din cartierul Tineretului.

Pe 27 august 2024, într-o ședință a Consiliului Local Sector 4, consilierul local Marian Onicel (USR) declara că „locuitorii din zonă sunt foarte supărați” și că „au încercat să intre, să pună întrebări, și li s-a răspuns în bătaie de joc”. El a denumit proiectul „blocuri între blocuri”.

Îi răspundea chiar administratorul public Andrei-George Trocan, cel indicat de primarul Băluță drept posibilul său înlocuitor în cazul în care va fi ales primar general pe 7 decembrie.

„Am înțeles! (…) Nu pot să nu remarc că ați votat împotriva la toate proiectele de hotărâre privind, de exemplu, modernizările în școli, astfel încât e clară agenda dumneavoastră în privința dezvoltării în general (…)” – Andrei Trocan, administrator public S4.

Proiectul inițiat de Băluță a trecut cu 19 voturi pentru și 5 împotrivă.

Aflată în acel moment pe numele lui Elvis Lucian Coneac, firma Cria General Construct ajunge, în decembrie 2024, la doar patru luni distanță de la votarea PUD-ului, la Dumitru Petrea, 42 ani.

Dumitru Petrea este fratele lui Paul Petrea, șef serviciu în Primăria Sector 4.

În decembrie 2017, Paul Petrea, fratele lui Dumitru, ajungea administrator al unei firme chiar în locul Anei Maria

Mocăniță, actuală directoare la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sportului (DGUAIS) Sector 4. Ea rămânea asociat.

După perioada petrecută în aceeași firmă, atât Mocăniță, cât și Paul Petrea ajung în aparatul Primăriei și vor avea poziții de conducere la DGUAIS.

DGUAIS este și instituția din subordinea Primăriei Sector 4 care a avut 13 contracte cu Cria General Construct în SEAP în perioada 2019-2021, încredințări directe în valoare totală de un milion de lei.

Lucrările sunt diverse, de la aranjamente florale la montare aere condiționate, curățenie sau jaluzele.

Însă contractele cu Primăria S4 și alte subordonate sunt mai multe. Și totalizează aproape 2 milioane de lei (circa 400.000 euro).