Imagini tulburătoare pe o stradă aglomerată din judeţul Harghita. Un şofer a observat un copil de 11 ani transportat în portbagajul întredeschis al unei mașini, înfășurat într-un covor. Incidentul a avut loc în plină zi, pe DN12C, la intrarea în Gheorgheni venind dinspre Lacul Roșu.

„Vă daţi seama că ce e mai rău, nu? Dar el a făcut semn că e ok, că are aer. Am arătat poliției imaginile,” a explicat martorul, vizibil îngrijorat de situația neobișnuită.

Explicația tatălui

Tatăl copilului, identificat ca fiind șoferul mașinii, a fost tras pe dreapta de polițiști și a oferit o explicație șocantă: „Mașina era plină după camping. A făcut pană de cauciuc la bicicletă și nu mai era spațiu în mașină pentru a-l duce acasă.”

În urma investigațiilor, poliţiştii au decis să îi acorde tatălui doar un avertisment și două puncte de penalizare, motivând faptul că minorul nu a suferit vătămări corporale și nu a fost victima unei infracţiuni.

Experții în siguranța auto au criticat dur această metodă de transport, subliniind riscurile mari la care a fost expus minorul.