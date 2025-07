”Nu am spus că am dat mită la poliţie, am spus că erau nişte practici de a te opri pe drum şi de a-ţi căuta nod în papură. Şi aveai două posibilităţi, să iei amenzi sau să rezolvi formula prieteneşte. Şi fiecare om a procedat aşa cum a considerat de cuviinţă şi ani de zile în România, dacă nu recunoaşteam că am avut sisteme publice care au funcţionat în mod fundamental defectuos, vă rog să vă gândiţi cum se intra în România înainte de a fi în UE, în zona Poliţiei de frontieră. Vă rog să vă gândiţi cum se intra în zona vămii”, a spus premierul întrebat despre afirmaţiile sale referitoare la perioada când era comerciant.

El a precizat că, ”în afară de aceste lucruri, nu a încurajat şi nu încurajează niciodată darea de mită sau plata unor atenţii”.

”Atunci când a depins de mine, vă rog să vă gândiţi că atunci când eram prefect în judeţul Bihor şi apoi secretar general al Guvernului, dacă am făcut ceva şi dacă vă uitaţi în 2005-2006-2007, este că serviciile care erau destul de pervertite în România în acea perioadă, înmatriculări, permise de conducere, paşapoarte, caziere fiscale, caziere jubiciare, au fost operaţionalizate, documentele s-au eliberat în două ore, cozile care erau în zona Udrişte, în Bucureşti, au dispărut, e adevărat nu de pe zi, pe alta, a durat vreo şase luni de zile”, a mai spus Bolojan.