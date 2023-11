Luna din Capricorn se alatura apoi fortelor subversive ale lui Pluto, asa ca s-ar putea sa nu ne oprim sa folosim manifestari emotionale pentru a rasturna rezistenta. Dupa ce Luna trece in Varsatorul detasat, adevarul simplu si logic ar putea deveni evident: fiecare dintre noi are nevoie de spatiu pentru a ne desfasura propriile activitati.

Horoscop zilnic BERBEC

Incearca sa formezi parteneriate cu oameni de putere si interese similare cu ale tale, dar si cu cei care iti completeaza abilitatile tale. Unii insi pot interfera cu ritmul tau dandu-ti false sperante, dar nu pierde timp si energie daca nu rezonezi cu ce auzi. Fa-ti propriile judecati si adera la ele. Daca planifici pentru un nou spatiu de locuit, ziua de azi poate aduce progrese in aceasta directie.

Horoscopul zilei TAUR

Vei pune tot efortul tau in a rezolva un aspect central ce iti domina viata acum. Sunt sanse mari sa reusesti dar cu pretul de a te decupla de la obligatii sociale sau chiar financiare ca sa te poti ocupa de acest aspect. Oricum, sa stii ca graba strica treaba in continuare si nu te ajuta sa solutionezi nimic constructiv. Cheia aici este rabdarea.

Horoscop azi GEMENI

Esti intr-o stare buna si plin de inspiratie. Mintea iti functioneaza activ si te stimuleaza sa vii constant cu noi idei si strategii pentru imbunatatirea vietii tale. Asadar, azi este o zi ce se poate dovedi a fi foarte productiva pentru tine. Toate acestea insa se pot risipi daca nu esti atent la energia si sanatatea ta asa cum se cuvine.

Horoscop zilnic RAC

Iti prinde bine o mana de ajutor si cu cat realizezi asta, cu atat mai bine. Discuta cu un prieten sau cu un mentor ca sa iti restabilesti pacea mintii si sa iti clarifici pozitia in viata. Vei intelege mai bine de ce ai opus rezistenta unor schimbari si vei putea incepe procesul de a le pune in practica, pentru binele tau. Nu iti lasa egoul sa stea in calea nevoilor tale practice.

Horoscopul zilei LEU

Ziua de azi este in mod particular favorabila petrecerii de timp cat mai mult cu familia. Intareste conexiunea cu parintii sau cu un frate sau sora, bucura-te de timp de suflet cu partenerul sau copilul. Chiar daca presiunea muncii este mare, gaseste portiuni de timp sa o indulcesti hranindu-ti sufletul cu acesti oameni care sunt alaturi de tine mereu. Sarbatoriti starea de a fi impreuna. Vei fi surprins cat de incarcat in bine vei fi.

Horoscop azi FECIOARA

Primesti multa atentie de la multa lume si printre ei pot fi si oameni care ofera atentie negativa si nu au cele mai bune intentii. Fii atent cum gestionezi relatia cu acestia daca incearca sa te provoace in vreun fel. In loc sa opui rezistenta, fa doi pasi in spate si retrage-te din confruntari care nu te ajuta si nu te reprezinta. Sigur vei gasi oameni si din celalalt spectru, in care sa ai incredere deplina !

Horoscop zilnic BALANTA

Iata o zi favorabila zodiei tale in care poti incepe ceva nou, poti termina un proiect ce ti-a luat mult timp in ultima vreme si pe care, poate, l-ai amanat. Distractia este si ea la ordinea zilei, daca ii permiti. Conecteaza-te cu prieteni, vechi sau noi si bucura-te de viata oferita de aceasta zi. Si shoppingul poate fi distractiv si placut azi.

Horoscopul zilei SCORPION

Astrele iti favorizeaza iubirea azi, sub orice forma s-ar manifesta ea, romantica dar nu numai. Stai cu ochii deschisi, poti intalni viitoarea ta pereche daca nu ai una. Poate sa nu fie simplu sa o recunosti pentru ca poate fi “ambalata” intr-un pachet ciudat. Astazi poti si primi cadou dintr-o sursa neasteptata, bucura-te. Una peste alta, va fi o zi cu evenimente placute.

Horoscop azi SAGETATOR

Cu putina rabdare, ziua de azi poate deveni una foarte productiva pentru tine, scrie SfatulParintilor. Dar a avea acea rabdare poate fi provocator pentru tine. Timpul pare ca abia se scurge si nimic nu se misca destul de repede ca sa se potriveasca cu starea ta de spirit. Nu grabi procesele vietii pentru ca le poti da peste cap. Controleaza-ti nerabdarea, dozeaza-ti energia.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Intuitia iti este puternica la acest moment si iti va da o ghidare buna in tot ce faci. Chiar iti poti asuma si riscuri financiare si se pare ca nu vei pierde. Norocul e de partea ta dar gandeste-te de doua ori inainte de a face acele salturi. Poti experimenta o paleta larga de emotii. Vechi prieteni si cunostinte pot sa reapara aducand vibratii pozitive in viata ta.

Horoscopul zilei VARSATOR

Te poti astepta la multa recunoastere si sustinere azi de la cei din preajma si din lumea ta. Acum esti plin de vitalitate si optimism si esti pregatit sa iti asumi noi proiecte. Daca ti-ai pierdut abilitatea de a identifica si aprecia un proiect bun, ai in curand ocazia sa iti restabilesti aceasta calitate pentru ca se anunta ocazii ce iti vor aduce recompense in viitor.

Horoscop azi PESTI

Munceste din plin si distreaza-te si mai mult ! Aceasta este tema zile si esti absolut pregatit pentru ea. Ziua poate incepe cu rutina obisnuita de munca dar sa se termine cu motive de sarbatorit alaturi de prieteni sau familie. Ai mult umor, deci vei face fata cu succes oricaror socializari ce iti prind chiar bine.

