Acest eveniment important astral ne oferă oportunitatea sa experimentam o energie intensa. De asemenea, avem de asteptat un trigon Marte-Neptun, care promite sa aduca o imbunatatire semnificativa a vietii noastre romantice. Astfel, weekend-ul se anunta a fi unul pozitiv pentru toate zodiile, oferindu-le sansa de a trai noi experiente si a atinge noi culmi in dragoste.

Cu aceste energii astrale puternice, weekend-ul se anunta a fi o perioada plina de evenimente si posibilitati. Conjunctia dintre Marte si Soarele sugereaza ca vom fi plini de inspiratie, avand energie si incredere in noi insine pentru a ne atinge obiectivele. Mai mult decat atat, trigonul Marte-Neptun ne va provoca sa exploram latura noastra romantica, deschizandu-ne calea catre iubiri pasionale si aventuri romantice.

Se întâmplă odată la 30 de ani. Conjuncția Marte-Soare în Scorpion de pe 18 noiembrie aduce schimbări cruciale fiecărei zodii în parte

Horoscop weekend. BERBEC

Cu asa de multe idei in mintea ta si cu asa de multe lucruri de spus, iti va fi greu sa mentii informatii doar pentru tine. Alege-ti compania ca sa nu fie nevoie sa iti alegi cuvintele. Cu oamenii potriviti in jur, limitarea de a vorbi nu va mai fi asa de iritanta. Aceasta este o perioada a daruirii iar una din formele daruirii este sa aduci informatii importante in relatiile apropiate ca sa poti arata astfel iubirea si prin aceasta forma.

Horoscop weekend. TAUR

Daca ai cumva intentia sa faci ceva ca sa arati faptul ca esti ofensat sau deranjat de cineva, esti sfatuit ca mai intai sa te intrebi in mod intelept ce vrei sa obtii cu asta si daca cumva intentiile tale te duc spre finalizarea cea mai potrivita pentru tine. In anumite relatii, sunt mai multe aspecte ce va privesc decat cele vizibile cu ochiul liber. Bucura-te de ceea ce este si de ceea ce intuiesti ca este printre randuri si lasa spiritul sarbatorilor sa te conduca. Contempla-ti actiunile din 2018 si intreaba-te ce ai de fapt de schimbat. Muta-ti atentia spre actiuni conduse de energia pozitiva a iubirii si starii de bine.

Horoscop weekend. GEMENI

Inca mai ai de facut curatenie prin lumea ta subconstienta. Dilemele si dialogurile cetoase pot fi dominante, dar simti cum adevarul iese la lumina pe masura ce te scufunzi in lumea ta emotionala si gasesti acolo raspunsuri realiste cu privire la cine esti tu si mai ales cine nu esti. Nu ceda manipularilor de niciun fel, reaminteste-ti sa ramai impamantat tot timpul. Lucrurile de care te indoiesti cel mai mult pot fi reale totusi, deci incearca sa nu te astepti la prea mult si da drumul nevoii de a sti si vedea cum va iesi totul pana la urma. Nu ai niciun motiv oricum sa iei decizii pripite.

Horoscop weekend. RAC

In sfarsit, esti pregatit sa pui capat unor subiecte sau sarcini de facut ce au durat de ceva timp si care acum ajung la momentul lor de final. Desi sentimentul tau de securitate ar putea fi afectat, esti pregatit sa faci pasi noi spre o directie necunoscuta si nu ar trebui sa eziti prea mult cand inima ta cheama. Ceea ce ai nevoie este curaj si o minte deschisa. Viata te poate surprinde in feluri numeroase dar tu esti menit sa o traiesti la potentialul sau maxim. Daca alegi sa nu faci nimic despre lucrurile care te deranjeaza, ele pot ramane la fel de nesatisfacatoare pentru mult timp.

Horoscop weekend. LEU

Planurile tale de viitor pot fi destul de drastice la prima vedere dar ai incredere ca iti vor aduce rezultate bune pe termen lung, deci pune energie in ideile care iti tasnesc in minte in aceste zile. In timp ce aceasta este o perioada mai ciudata in care multe lucruri se pot intampla in culise sau in secret, poti vedea destul de clar care e atmosfera viitoare in care vrei sa fii dar si pe care vrei sa o eviti. Asculta-ti instinctul care te va ghida in directia potrivita.

Horoscop weekend. FECIOARA

Aceste zile sunt tocmai potrivite pentru a fi atent la adevaratele tale nevoi si aspiratii si sa participi cat de putin poti la dilemele tale legate de lumea exterioatra. Desi comunicarea cu altii iti poate aduce recompense foarte frumoase, acum ai nevoie de suficient timp singur ca sa contempli subiecte pe care inca nu esti sigur si nu ai nevoie de atitudini insistente sau manipulatoare venite din afara. Ceva s-a stricat si tu ai acum ocazia sa o repari si sa te gandesti la cresterea pe care o vrei in viitor. Este posibil sa fi tinut prea strans de multe lucruri ce ti-au dat siguranta dar nu te-au facut si fericit.

Horoscop weekend. BALANTA

Ai nevoie de timp pentru odihna si relaxare pentru ca trupul tau sa se regenereze si sa isi recapete puterea necesara de a face fata provocarilor ce pot aparea in viitor. Daca te gandesti la oameni care aparent nu incap acum in lumea ta, poti ajunge la concluzia ca prezenta lor este chiar importanta. Respecta pe toata lumea in mod egal si nu lasa pe nimeni sa se poarte fara respect cu tine. Ai nevoie sa fii in echilibru ca sa poti functiona bine zilele acestea.

Horoscop weekend. SCORPION

Exista un restaurant dedicat comunitatii al artistului Job Bon Jovi care iti permite sa platesti pentru mancare daca iti permiti sau sa te oferi voluntar la bucatarie pentru mancarea primita la schimb. Si tu te poti gandi la moduri noi de a ajuta anumiti oameni din preajma ta si nu ar trebui sa iti risipesti timpul pe aspecte ce nu rezolva alte aspecte arzatoare pe care le vezi peste tot in lume. Ai incredere in abilitatea ta de a face tot ce e mai bun din orice situatie. Chiar daca lucrurile nu ies perfect, ele vor fi cu siguranta mult mai bune dupa ce le-ai impactat tu.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Finantele se vor aseza si situatia ta se va stabiliza, chiar daca nu este acum cel mai roz moment pe tema aceasta. Nu trebuie sa te mai ingrijorezi asa mult ca in ultimele luni pentru ca incepi sa vezi luminita de la capatul tunelului si inelegi ca situatia incepe sa se deruleze intr-o directie pozitiva, scrie Sfatul Parintilor.Te gandesti la optiuni care nu sunt inca pregatite pentru a fi discutate. Investeste in anumite schimbari dar nu face lucruri inainte sa fii convins ca pasii pe care intentionezi sa ii parcurgi ii si vrei cu adevarat. Verifica toate informatiile de doua ori si vezi cat de binecuvantat esti de noile circumstante.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Creativ si inspirat, poti fi face lucruri magnifice in aceste ultime zile din an daca te intorci spre lumea ta interioara ca sursa de inspiratie. Nu are rost sa te irosesti acum pe aspecte foarte practice sau banale de zi de zi, pentru ca talentele tale creative te cheama cu un scop si trebuie sa curgi in flux cu viata. Daca te simti blocat intr-o pozitie rigida ce nu se schimba, este un moment bun sa scuturi putin lucrurile, sa dai drumul rutinelor ce te obosesc si sa arati altora cat de valoroase sunt eforturile tale cand vin din esenta fiintei tale.

Horoscop weekend. VARSATOR

In Thailanda, statul sponsorizeaza de ani de zile sarbatoarea Anului Nou prin batai cu apa multiple ce tin toata ziua. Unele traditii pur si simplu te fac fericit si ai nevoie doar de suficienti bani si spatiu ca sa le mentii in viata cat de mult se poate. Bucura-te de aceste zile care te fac sa te simti iubitor si generos. Unele dileme nu ti se vor rezolva peste noapte. Comunica cu cei ce te pot ajuta in procesul de a lua decizii, dar nu te baza pe ei sa simta situatia. Doar tu poti spune daca lumea ta emotionala iti sustine drumul pe care doresti sa il alegi pentru 2024. Asculta-ti senzatiile interne ca sa obtii raspunsuri clare si finale.

Horoscop weekend. PESTI

Ai putea avea parte de o surpriza placuta in zilele urmatoare de la cei care nu si-au mai schimbat abordarile si caile de luni sau ani de zile. Bucura-te de aceasta perioada, gaseste suficient timp sa te relaxezi, destresezi si uita-te la filme cu oamenii pe care ii iubesti. Exista mai multe in atmosfera decat ce se vede cu ochiul liber. Nu pleca de la petreceri devreme daca te simti bine. Gandeste-te la nevoile tale emotionale inainte de a avea noi ingrijorari despre munca sau proiectele pe rol. Ai nevoie de echilibru si stabilitate ca sa mentii lumea personala si profesionala satisfacute in egala masura.

