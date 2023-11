Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 20-26 noiembrie 2023. Din 22 ianuarie 2023 ne bucuram de Noul An al Iepurelui de Apa. Un an liniștit, chiar binevenit și necesar după anul feroce al Tigrului. Trebuie să mergem să ne căutăm un loc cald pentru a ne linge rănile și să ne odihnim după bătăliile de anul trecut. Bunul gust și rafinamentul vor răsări peste tot și oamenii vor înțelege puterea credinței. Credința este mai bună decât forța, iar diplomația va fi la loc de cinste. Un an în care vom acționa cu discreție și vom face concesii rezonabile fără prea mare efort. Atâta doar că trebuie să fim precauți că sa nu devenim prea indulgenți.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Orele lungi de munca pentru implinirea telurilor nu vor fi greu de suportat. Continua sa muncesti si sa te documentezi pentru orice ai nevoie in plus pentru interesul tau. Informatia inseamna putere. Este vital sa abordezi totul cu rabdare si sa fii cat de clar poti in vorba sau in scris. Ia-o usurel si fii atent la detaliile marunte. Iti poti construi un viitor financiar sigur daca faci efortul de a-ti schita sau reaseza bugetul personal.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Luni este o zi pozitiva ca sa intelegi mai multe despre care e rolul tau intr-o situatie tensionata. Esti dispus sa fii onest ? Emotiile pot fi mari Marti. Fii atent sa nu cazi in capcana unor discutii inutile alimentate de sentimente puternice. Prietenele tale te sustin si te pot ajuta sa iei decizii intelepte. Poti fi foarte focusat pe ale tale si deloc interesat sa faci ce vor altii de la tine. Copiii si animalele de companie pot fi o influenta puternica si pozitiva.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Aceasta saptamana este plina de intalniri placute si cu munca constanta si sigura spre obiective bine stabilite. Cel mai bine iti este sa faci un mix echilibrat intre munca sustinuta si relaxare. Vezi sa dormi suficient. Ia legatura cu prieteni dragi care sunt departe. Ei iti apreciaza caldura si umorul. Iubesti mancarea buna si vremurile bune viitoare iti pot aduce ocazia sa descoperi gusturi noi culinare in compania cuiva drag.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

O saptamana provocatoare in care poti simti nevoia sa te bagi cu capul in nisip pana cand trec toate. Insa nu trebuie sa te dai batut . Trezirea presupune confruntarea problemelor, nu ignorarea lor. Spre finalul saptamanii te poti simti mai usurat. Resimti o scadere a presiunii de pe umerii tai.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

O saptamana cu puternice accente pe comunicare, mai ales in zilele de lucru. O data cu apropierea weekend-ului, focusul se muta pe activitati domestice. Casa, familia incep sa te preocupe sub diverse aspecte. Si in aceasta zona comunicarea este la nivel inalt.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Incepe o noua saptamana a carei energie te incurajeaza sa abordezi chestiuni importante. Se anunta noi inceputuri, rezolutii si proiecte care implica banii. Ai incredere ca meriti fiecare banut care o sa-ti vina si vei atrage prosperitatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Exista o schimbare de energie vizibila in aceasta saptamana. Bucura-te de cei dragi, socializeaza. Mai ai nevoie si de momente de delectare. Un ciclu din viata ta se incheie, dar trebuie sa iti pastrezi serenitatea. El va aduce sansa de a inchide usi vechi pentru a putea redeschide altele noi.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

O saptamana competitiva din punct de vedere profesional. Se reinnoada o prietenie, o colaborare, o relatie din zona profesionala. In weekend accentual se muta pe viata sociala. Si aici se anunta prietenii si relatii noi.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Pot aparea probleme legate de bani, insa poti face alegeri inteligente care sa te puna in avantaj. Poti cere sfatul unor specialisti cu privire la planurile tale financiare. In weekend da-ti voie sa te bucuri de intalnirile cu prietenii.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

S-ar putea sa ai multa treaba de facut luni si marti, de aceea este indicat sa iti delegi anumite sarcini. Sau anunta, in functie de prioritati, ca nu le poti face pe toate si cere termene de amanare. Exista cateva schimbari, fii deschis si imbratiseaza-le pe toate asa cum vin. Nu te impotrivi. Vibratiile cosmice dau semnalul ca totul va fi bine. Bucura-te de un weekend pasional alaturi de persoana iubita. Daca esti singur, nu refuza nicio invitatie la finalul saptamanii.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

S-ar putea ca multe persoane sa aiba ceva impotriva ideilor tale. Nu forta lucrurile, amana tot ce se poate amana (atat in plan romantic, cat si in plan profesional) pana miercuri, cand lucrurile par sub auspicii mult mai bune, scrie Sfatul Parintilor. Ritmul cosmic te ajuta sa fii mai flexibil si sa accepti mai usor schimbarile de planuri. Spre finalul saptamanii incearca sa fii un bun ascultatori pentru cei care au nevoie de tine. Daca esti singur, avem o vorba simpla: opusii se atrag! Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Atentie luni, cand ar putea aparea cateva probleme personale. Tot ce trebuie sa faci este sa nu ii mai lasi pe altii sa-ti controleze viata. Preia fraiele si ia deciziile potrivite pentru tine, nu pentru cei din jur. Mijlocul saptamanii se anunta ideal pentru intalniri (fie romantice, fie de afaceri). O alta “furtuna” pare sa inceapa vineri, din cauza unor neintelegeri de comunicare. Incearca sa fii mai direct in exprimari, fara sa o iei pe ocolite, dar diplomat, fara sa faci acuzatii grave. Daca esti singur, rezerva-ti weekend-ul unor iesiri care ar putea sa aduca dragostea in viata ta.

