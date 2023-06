Horoscopul zilei ne spune că proiectele la care am lucrat in culise s-ar putea in sfarsit sa se implineasca, facand din aceasta ziua perfecta pentru o recolta.

Horoscop zilnic BERBEC

Daca te-ai trezit de dimineata si tot ce iti doresti este sa mai ramai in asternut si sa te rasfeti, afla ca nu esti doar tu asa. Exista o caldura sensibila despre aceasa zi care te face sa te simti vulnerabil. Fii sigur ca te inconjori cu oameni ce te sustin azi. Cuvintele aspre te pot taia mai mult decat de regula, facandu-te sa regreti ca te-ai ridicat din pat.

Horoscopul zilei TAUR

Te poti simti putin neodihnit pentru ca tu simti ca ceva se coace dar nu iti poti da seama inca ce. Energia aceasta este ca un rau racoritor ce curge sub picioarele tale in timp ce tu stai pe un pod intr-o zi torida de vara. Apa este tentanta, cu toate acestea nu iti aduni curajul de a sari. Nu simti ca si cum trebuie sa fii parte din tot. Poate ca destinul tau este de cealalta parte a podului.

Horoscop azi GEMENI

Iesi din cochilia ta astazi. Vei observa ca oamenii sunt mult mai atenti si sensibili cu sentimentele tale pentru ca si ei la randul lor au o stare mai emotionala cauzata de energiile zilei. Comunicarea poate aparea mai degraba prin canale nerostite decat prin metode traditionale. Multe cuvinte pot fi inlocuite de o privire, de un clipit de ochi sau de o lunga imbratisare. Lasa-i pe altii sa afle ca ii asculti si esti aici pentru ei.

Horoscop zilnic RAC

Ca atunci cand joci sah, acum ai nevoie sa te gandesti cu atentie inainte de a face urmatoarea miscare. Poate fi ca oponentul tau are nevoie de mult timp pana sa faca miscarea sa urmatoare si tu esti nerabdator, scrie Sfatul Parintilor. Drept rezultat, iti poti lua deciziile prea pripit. Simte-te liber sa folosesti cat de mult timp ai nevoie. Oponentul tau poate gandi cateva miscari in avans fata de tine, deci concentreaza-te.

Horoscopul zilei LEU

Astazi este posibil sa nu doresti sa admiti ceva cuiva, desi stii ca este adevarat. Esti dispus sa muncesti ascunzandu-te in spatele unei bariere care s-a format intre tine si cineva apropiat sau un membru de familie. Daca insisti sa te comporti asa, poate e cazul sa te gandesti de ce mai stai in acea relatie. Insa poate decizi sa lasi garda jos.

Horoscop azi FECIOARĂ

Este important pentru tine sa fii prudent suplimentar azi. Fii sigur ca esti calm si adunat in trafic ca sa nu ajungi in cine stie ce accident. Fii sigur ca ai casca daca mergi cu bicicleta. Emotiile puternice care ies la suprafata acum sunt in stare sa activeze un raspuns fizic care poate fi puternic si chiar violent. Ai grija la asemenea tendinte.

Horoscop zilnic BALANȚĂ

Aceasta pare sa fie ziua ta buna. Poti constata ca oamenii graviteaza pentru tine dupa sustinere, sfat, suport. Sunt dispusi sa isi lase garda jos si sa se deschida pentru a accepta lucrurile in care tu crezi. Conversatiile pot duce la teme mai spirituale si poti ajunge sa dai lectii despre scopul si menirea in viata. Dintr-o data, lucrurile la care te-ai tot gandit ajung la o audienta mare care este dornica sa iti auda vorbele.

Horoscopul zilei SCORPION

Iti poate fi dificil sa gasesti raspunsuri astazi. Iti poate fi greu si sa iti pui punctul de vedere, in special daca capul tuturor este undeva prin nori din pricina energiei zilei. Nu fii suprins daca si capul tau alege sa faca o plimbare prin nori la randul sau. Mai bine lasa lucrurile asa decat sa fortezi neaparat coborarea la realitate. Verifica cum se vad lucrurile dintr-o perspectiva diferita.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Incearca sa te simti in pace si usurinta azi. Tine minte ca pacea interioara este o mare parte din sanatatea ta. Aceasta poate fi obtinuta prin stare de reflectie si o recapitulare in liniste unde esti in viata ta acum. Nu te concentra prea mult pe lucruri materiale. In schimb, concentreaza-te mai mult pe starea emotionala. Ce emotii dominante simti ? Daca sunt predominant pozitive cu oarecari exceptii firesti, esti pe calea buna. Si altii sunt mai sensibili si sentimentali astazi, asa ca invita-i in acest exercitiu.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Personalitatea ta aparte va fi apreciata astazi dar nu exagera totusi. Lasa loc si pentru seriozitate in peisaj. Exista o senzatie visatoare a zilei care iti poate da batai de cap la concentrare. Daca pretinzi ca stii raspunsul atunci cand nu il stii, vei confuza pe toti din jurul tau. Ramai fidel adevarului, oricare ar fi el.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Astazi te vei simti ca si cum energia ti s-a intors acasa. Deseori, daca nu te simti 100% nu iti vine sa iesi din casa si uneori nu o faci daca iti permiti. Astazi ar trebui sa te simti mult mai bine si gata sa te prezinti lumii. Emotiile tale sunt aliniate actiunilor si lucrurile iti sunt limpezi precum cristalul. Stii ce ruta vrei sa urmezi. Calea este clara.

Horoscop azi PEȘTI

Te poti surprinde astazi ca o iei pe cai inalte. Poate fi ca esti ca o pasare ce survoleaza peisajul. Pe masura ce zbori, partenerul tau este cu picioarele pe pamant incarcand sa tina ritmul asa cum poate. Daca continui sa zbori drept inainte, te vei rataci, vei fi confuz si nu vei gasi drumul inapoi. Ia in calcul sa fii si tu cu picioarele pe pamant ca partenerul sau prietenii tai. Ar fi o idee buna pentru astazi.

