Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 23 februarie 2025. Ce emotii ne aduce relatia Lunii cu Venus

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 23 februarie 2025. Acum este posibil sa mergem mai departe. Desi atmosfera nu este la fel de logica si eficienta pe cat ne-am dori, ceea ce trebuie cu adevarat sa se intample se va realiza in cele din urma, deoarece Mercur cel creativ formeaza un trigon cu Marte cel productiv. Luna anxioasa din Capricorn formeaza o cuadratura cu Venus cea doritoare, tulburand emotiile care ar putea avea nevoie de alinare, asa ca va trebui sa acordam timp pentru asta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu este nimic sa iti creasca starea de spirit ca o doza de optimism si asta este exact ceea ce poti simti in zilele urmatoare pe masura ce iti vezi de treburile zilnice. Daca ai simtit ca unele idei sau activitati te depasesc sau ca unele ganduri par a se evapora, acum poti fi sustinut astral sa faci pas in fata si sa mergi mai departe. Totusi este foarte bine sa iti implici in orice partea ta practica naturala.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

A tine de calea de mijloc poate fi intelept acum intr-o situatie, intrucat curiozitatea combinata cu trairile intense iti pot cauza anumite dereglari. O anumita intalnire te poate lasa sa iti doresti mai mult si dornic sa revezi acea persoana. In plus, ai putea fi foarte interesat sa profiti de o oportunitate care nu are chiar asa de multe beneficii pentru tine asa cum crezi. Daca vrei sa eviti complicatiile, nu te napusti in nimic azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca simti mai multa agitatie decat de obicei, este pentru ca noi aventuri te cheama. Daca ti se da sansa sa mergi intr-o mini pauza, iti va prinde bine si va fi bine si pentru altii din preajma ta. Totusi, simti ca a investi energie in ceva pentru care simti pasiune te entuziasmeaza mai mult si poti beneficia mai mult de pe urma aceasta.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai putea fi tentat sa mergi intr-o vacanta sau in mai mult timp liber. Si desi stii ca meriti asta, te poti simti si vinovat. Ia o decizie ori asa ori asa, altfel degeaba pleci. Daca decizi sa te relaxezi cateva zile, fa exact asta. Te poti intoarce mai puternic si mai determinat sa iti atingi obiectivele decat erai inainte.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Poate ca ai mai multe optiuni deschise pentru tine, dar dupa recenta configuratie lunara din zodia ta care inca isi manifesta o influenta, evita sa te comiti prea repede in oricare dintre ele. Da-ti timp, pentru ca pot fi si alte posibilitati care pot aparea in urmatoarele saptamani. Trebuie sa ramai focusat pe responsabilitatile tale prezente, dar sa spui bun venit la tot ce se prezinta nou in fata ta acum.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Poate parea ca si cum te misti printr-un labirint si incerci sa gasesti calea de iesire. Cu atatea astre retrograde, este posibil sa apara evenimente intr-un anumit fel in care nimic sa nu functioneze asa cum ai crede sau te-ai astepta. Aceasta faza are totusi beneficiile sale, pentru ca descoperi ca nu te poti baza pe vechile moduri de a face lucruri si e nevoie sa gandesti neconventional si diferit. Iar legat de o idee anume, succesul poate veni daca o privesti in mod creativ.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Daca te confrunti cu situatia de a te ocupa de o situatie care credeai ca se terminase, sa stii ca este motiv de bucurie. Asta se poate datora lui Marte inca retrograd ce te incurajeaza sa revizitezi situatia pentru ca poate ai scapat din vedere un detaliu crucial. Orice apare in lumina poate suci lucrurile si poate crea o diferenta majora pentru rezultatul final. Disponibilitatea de a persevera este deasemenea un factor major in rezolvare.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Se pare ca esti intr-o stare mai spirituala dar nu o lasa sa iti afecteze abilitatea de a te focusa pe rutinele importante care iti face viata sa mearga mai departe functionala. O influenta pozitiva si ezoterica ce apare zilele acestea ar putea foarte usor sa te faca sa evadezi in idei si vise despre cum ar fi fost daca sau cum ar fi daca. Ai insa noroc ca o companie prietenoasa si activitatile zilnice te pot ajuta sa fii mai mult impamantat.

