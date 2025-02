Etalare zilnica RUNE mistice duminica 23 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru duminica 23 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz: Astazi, haosul isi poate face simtita prezenta, dar nu uita ca fiecare sfarsit aduce un nou inceput. Incearca sa vezi dezordinea ca pe un catalizator pentru schimbare si crestere.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul recoltei. Ai timp pentru de toate. Urmeaza un eveniment anual important. Sau poate primesti recompense pentru eforturile de puse pana acum. O persoana cu o rabdare uriasa iti face o promisiune.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Ca sa ai succes, este nevoie mai intai sa faci mici sacrificii, exact asa cum maestrii de sah trebuie sa isi sacrifice unele piese ca sa castige jocul. Tine de sarcinile curente, ai rabdare si lucrurile vor iesi bine. Nu te ingrijora despre viteza lucrurilor, un ritm mai lent iti va permite sa ai timp sa vezi ce este in jurul tau.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Othila: Othila reprezinta proprietatea sau posesiunile personale. De asemenea, poate fi simbolul mostenirilor si valorilor dupa care iti conduci viata, sau chiar simbolul unor posesiuni fizice. Poate fi ceva ce are legatura cu casa ta, familia ta, securitatea casei si familiei tale.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Raido : Aceasta runa iti da sfatul de a nu interfera cu ce se intampla acum pentru ca actiunea corecta pentru tine va avea loc oricum. Bazeaza-te pe drum si pe calatorii care merg pe el. Cu alte cuvinte, sa ai incredere in cursul evenimentelor si sa crezi in tine. Ce inseamna asta ? Sa nu pierzi timp in dispute si indoieli inutile, ci doar sa mergi in continuare. Stai departe de oameni care iti soptesc tot felul de mesaje in urechi si care te impiedica sa avansezi.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – THURISAZ/ intors : O situatie prezenta in care te afli necesita reflectie. Nu este nevoie sa faci nimic pana cand nu iei o decizie constienta si bine gandita. A te grabi acum devine dusmanul tau principal, indiferent daca situatia este de munca sau despre relatii cu oameni. Foloseste timp ca sa iti analizezi experientele anterioare, altfel situatia poate avea efect advers asupra ta. Sfatul este sa meditezi, sa astepti. Ai acum sansa sa privesti cu atentie la trecut, la ce ai invatat pentru viitor apoi sa te desprinzi de el.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in jos): Algiz este runa protectiei si oportunitatilor. Este posibil sa apara un progres mai lent pe care sa il consideri declin. Daca nu esti vigilent, poti fi vulnerabil in fata unor atacuri. Daca esti atent, vei fi protejat. Conditia pentru a fi bine este sa eviti sa fii incapanat sau miop. Sunt dezvoltati si oportunitati de crestere insa sunt deghizate.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Othila: Othila este runa vechilor pamanturi, tinutul istoric, proprietati care au legatura ancestrala, spirituala cu orice persoana. Othila este realizarea de la sfarsitul fiecarei calatorii. Aceste meleaguri ancestrale sunt rezultatul unei vieti in care ai urmarit dezvoltarea spirituala. Othila este acea manifestare fizica a muncii tale, dar si rezultatul muncii celor de dinaintea ta.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Raido : Daca exista oameni care te saboteaza, fa un pas in spate. Poate ca ei te infricoseaza si iti sugereaza ca o anumita cale nu e pentru tine, desi tu simti ca este. Incearca sa opresti aceste voci si nu intra in polemica cu ele, ci doar mergi mai departe. Vei fi suparat daca te lasi influentat de ei. Poate ca astepti sa se intample ceva neasteptat, ceva nou si ceva necunoscut si asa si va fi, dar pentru asta trebuie sa tii de calea ta.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – THURISAZ : Thurisaz indica prezenta de noi optiuni ce se deschid inaintea ta. Totusi, esti sfatuit sa te opresti in fata portii inainte de a o traversa, sa te uiti la calea care te-a adus pana aici. Aceasta runa indica exact spre nevoia de a nu actiona inca ci sa examinezi experientele trecute si circumstantele inainte de a continua spre succes. Nu este un moment sa iei decizii ci mai degraba sa iti intaresti abilitatea de a astepta. Revizuieste-ti trecutul recent. Observa-l, binecuvanteaza-l si da drumul la tot ce ai nevoie sa renunti. Apoi traverseaza acel prag spre viitor.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – ANSUZ: Unele lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. Este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Algiz: aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca iti este oferita ghidare divina si securitate in aceasta perioada. Suportul este peste tot in jurul tau, tot ce ai nevoie sa faci este sa fii deschis spre a cere ajutor. Runa mai poate indica faptul ca e bine sa fii atent cu sanatatea ta atat fizica cat si spirituala.

