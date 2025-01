Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 1 ianuarie 2025. Luna emotionala intra in inovatorul Varsator, deschizandu-ne spre sustinerea cauzelor umanitare si largirea orizonturilor. Cand Luna se afla in conjunctie cu haoticul Pluto, ar putea dezvalui laturile noastre mai obsesive sau agitate. Eforturile noastre de a ajuta pot merge prea departe, riscand epuizarea sau chiar crearea unor probleme noi. Mai tarziu, Luna se opune cu Marte cel aprins, adaugand combustibil focului si creand nervozitate in randul tuturor. Mentinerea calmului este cheia succesului.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai putea fi tentat sa mergi intr-o vacanta sau in mai mult timp liber. Si desi stii ca meriti asta, te poti simti si vinovat. Ia o decizie ori asa ori asa, altfel degeaba pleci. Daca decizi sa te relaxezi cateva zile, fa exact asta. Te poti intoarce mai puternic si mai determinat sa iti atingi obiectivele decat erai inainte

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea observa unele coincidente interesante azi. Uneori ai momente de deja vu cand simti ca ceva s-ar fi intamplat inainte. Sau te poti gandi la cineva fix inainte sa te sune. Fii atent la aceste mici momente asa zis ciudate azi. Intuitia ta poate fi trezita si alerta si ceva se poate intampla care sa te intrige. Observa detasat evenimentul si oamenii implicati si poti vedea ca exista un mesaj mai profund in aceasta intamplare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii nu vad mereu lucrurile in felul in care le vezi tu. De fapt, sensibilitatea ta incredibila te face mult mai in stare sa intelegi tendintele si curentul nou care are loc peste tot. A comunica aceste lucruri cu altii este de regula o sarcina destul de dificila. Uneori te zbati sa iti pui gandurile in cuvinte. Este posibil astazi, totusi, sa iti aduci aceste ganduri in lumea reala si sa devii o persoana stralucitoare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi poate fi una din acele zile in care simti sa dansezi pe strazi in loc sa mergi. Ciocneste-ti gleznele una de alta ca in melodii si distreaza-te, de ce nu ? Vezi frumosul din lucrurile din jurul tau si tine minte ca pe umerii tai stau ingeri pazitori mereu. Mentine lucrurile usoare si placute si nu fii surprins daca vei visa cu ochii deschisi mai mult decat de obicei. Comunicarea ar trebui sa curga usor cu altii azi, deci poate sa fie mai mult de suprafata decat serioasa.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai putea petrece timp cu membri ai familiei extinse azi. unchi, matusi, nepoti sau veri se pot intersecta cu drumul tau intr-o forma sau alta, fie ca vorbiti la telefon, fie ca primesti o vizita. Este un lucru bun sa te conectezi cu rudele pe care nu le-ai mai vazut de ceva timp. Uneori esti asa de ocupat cu ale tale ca pierzi contactul cu acesti oameni. Chiar daca traiesc mult mai departe de tine, incearca sa nu pierzi total legatura. Sangele apa nu se face.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cineva poate veni spre tine cu o idee grozava care poate adauga o cu totul alta dimensiune la un plan. Sa asculti totusi sau nu ? Ar parea tentat dar exista si sansa sa nu fie ceea ce vrei. nu permite persoanei sa te convinga in nimic inainte sa pui cateva intrebari. Fa intai un pas in spate si gandeste-te la toate posibilele consecinte inainte de a merge mai departe.

Continuarea pe Sfatul Parintilor.