Asadar, cele 12 semne zodiacale sunt grupate in cele patru elemente esentiale care stau la baza aparitiei si sustinerii vietii. Fiecare grupa de elemente are propriile sale caracteristici distincte pe care se bazeaza cele 12 zodii. Simbolismul acestor elemente ale zodiacului este asa de precis incat fiecare element specific influenteaza foarte mult felul de a fi al personalitatii cuiva.

In timp de zodia sub care te-ai nascut (adica pozitia Soarelui intr-o zodie in momentul nasterii tale) iti poate da indicatii despre faptul ca esti o persoana foarte corecta dar te zbati sa iei decizii, elementul de care apartii iti poate da informatii mai generale, aproape viscerale, cum ar fi cat esti de pasionat sau curajos. Elementul tau depinde tot de momentul nasterii.

Tu ce esti – AER, FOC, PAMANT sau APA ?

Tendintele astrologice analizate pe un intreg an sau sezon ne dau informatii pretioase despre cum le merge acestor 4 elemente.

Iata cum iti influenteaza elementul de care apartii SEZONUL DE PRIMAVARA 2025:

ELEMENTUL AER. ZODIILE DE AER

Zodiile de Aer sunt cele ce aduc vantul schimbarii. Ele sunt acele rafale puternice de vant ce te izbesc si te misca din loc. Ele sunt totalmente despre miscare, idei si actiune. Precum briza, ele nu pot fi prinse. In timp ce unele zodii de aer par a fi mai aeriene, altele pot fi asa de puternice precum fortele gravitationale. Nu stii niciodata unde sau cand aterizeaza pana in clipa in care ti-au luat pamantul de sub picioare. Oamenii din semne de Aer pot aduce aer proaspat oricui cu care intra in contact. Sunt aproape mereu pregatiti ca o noua aventura sa inceapa.

Zodiile de aer: Gemeni, Balanta, Varsator

Daca esti semn de Aer, esti nascut sa fii pacifist. Iubesti sa comunici si esti frustrat cand simti ca nu te faci bine inteles. Esti un ganditor, aproape eteric. Dar relatiile si sanatatea chiar conteaza pentru tine, nu le ignori de dragul ganditului.

Primavara 2025 va fi un sezon dominat de relatii, dar nu neaparat romantice.

Gemenii in particular vor fi un depozit de parteneriate, fie ca implica angajamente de relatii pe termen lung sau in implicari de afaceri. Gemeni, bazati-va pe aspectul din voi ce doreste si aduce pacea si luati in calcul orice opozitii pentru ca ele va ajuta sa crestetri. Asigurati-va ca aveti bine pusa la punct balanta dintre a da si a primi in orice parteneriat facut si mentinut.

Balantele au o perioada de introspectie si de reconectare cu propria persoana.

Incercati sa va lasati curiozitatea sa va fie ghid. Eliberati-va de povestile pe care vi le spuneti despre perfectiune sau nevoiea de a sti tot. Abandonati-va in experienta de a invata orice nou. Gasiti un echilibru mai mare intre viata emotionala si cea publica si intelegeti ca acestea doua nu trebuie privite ca separate.

Varsatorii vor avea o primavara favorabila comunitatilor, deci este un timp bun sa incepeti un hobby de grup sau sa va implicati in activitati cu munca de comunitate. Tine cont ca zodia voastra poarta in ea o promisiune de a cataliza schimbare sociala si gasiti-va misiunea si urmati-o. In general, lasati-va fricile in afara relatiilor si bucurati-va de calatoria salbatica prin viata. Asta poate sa insemne sa va gasiti "tribul" chiar daca nu este vorba de familia de sange. Incercati sa va lasati instinctele si sentimentele sa va informeze cu privire la strategia de urmat, decat invers.

ELEMENTUL FOC. ZODIILE DE FOC

Zodiile de Foc sunt foarte pasionale, dinamice si chiar temperamentale. Precum focul insusi, ele fie iti dau caldura, fie te ard. Focul se poate stinge destul de repede dupa ce se termina combustibilul, dar isi poate readuna puterile miraculos din cenusa. O mica flacara poate duce la un incediu forestier devastator ! Astfel, oamenii din zodiile de Foc trebuie sa fie bine ingrijiti si trebuie lucrat cu ei cu multa atentie. Insa fara urma de indoiala, semnele de Foc pot fi ca un combustibil intens pentru altii si pot face rapid aproape orice.

Zodiile de foc: Berbec, Leu, Sagetator

Da, voi zodiile de Foc, stiti cu adevarat ce vreti ! Semnele de Foc au foarte multa energie pasionala si incredere de sine. Ei sunt total orientati pe a obtine ce vor si vor sa se distreze mai mereu. Ei au zvacniri creative uluitoare.

Primavara 2025 va fi, pentru zodiile de Foc, o perioada creativa in care va puteti exprima asa cum sunteti si ar trebui chiar sa va simtiti plini de incredere cu privire la a va impartasi darurile cu intreaga lume.

Berbecilor, pregatiti-va ca mintea sa vi se expandeze, sa calatoriti si sa absorbiti invataminte noi. Pentru iubire, puteti avea o vacanta plina de romantism ; in cariera, puteti merge la un curs nou in care sa studiati pentru noi calificari necesare la job. Cat despre prieteni si familie, de ce sa nu iei o vila sau sa organizati o vacanta de grup ca sa intariti aceste legaturi ? Cand vine vorba de dezvoltare personala, este timpul sa va scufundati in noi studii culturale.

Leilor, este timpul sa fiti creativi toata primavara.

Lasati-va liberi ca sa simtiti cum forta voastra creativa va curge prin fiinta, fara sa fie nevoie sa mai adaugati nimic concret. Uitati-va din nou care va este conceptul de succes, ca sa invatati sa nu mai fiti legati de exterior pentru a reusi. Faceti toate acele lucruri care va fac sa va simtiti bine, stralucindu-va lumina fara frica ca altii ar putea sa o priveasca intr-un mod eronat.

Pentru Sagetatori, primavara ofera timpul de a va asuma un pariu. Este perioada in care incepeti sa dati cu zarurile si sa va asumati riscuri. Simtiti-va liberi ca tot acel aer salbatic sa va conduce viata si reconectati-va cu increderea de sine. Nu va temeti sa fiti emotionali cand simtiti asta intens si priviti-va cu atentie orice credinte vechi care v-au tinut sa fiti mici si limitati. Dati-va seama cum sa va ocupati si asumati spatiul in aceasta lume si stati drepti si demni asa cum meritati !

ELEMENTUL PAMANT. ZODIILE DE PAMANT

Zodiile de Pamant au cei mai “cu picioarele pe pamant” oameni din toate semnele zodiacale sau elemente. Ei mentin totul rational si pragmatic. Ei sunt cei care te reamintesc des sa muncim sa ne facem fundamente solide si ne aduc cu picioarele din nou pe sol in lumea reala atunci cand este nevoie. Oamenii din elementul Pamant sunt stabili ca prieteni si membri de familie loiali. In zilele lor cele mai bune sunt de mare folos si practici, iar in zilele lor cele mai proaste tind sa se focuseze prea mult doar pe aspectele superficiale ale lucrurilor in loc sa se scufunde adanc in esenta lor. Ei tind sa fie materialisti. Cu toate acestea, semnele de Pamant sunt cei ce construiesc temeinic, incet dar foarte sigur si sunt foarte buni sa fie alaturi de altii, sustinandu-i in perioadele lor cele mai dificile.

Zodiile de pamant: Taur, Fecioara, Capricorn

Noroc ca exista zodiile de Pamant. Intr-o criza, pe acesti oameni ne bazam cu totii. Isi iau tot timpul din lume ca sa se organizeze si sunt orientati pe progres si calmi.