Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Nu iti fie teama sa spui ce simti. Arata-ti sentimentele, fii mai deschis. Nu esti vulnerabil daca lasi garda jos. Esti doar uman. Iar partenerului i-ar placea sa simta si aceasta parte a ta. Daca esti singur, fii mai abordabil. E drept ca trebuie sa fii precaut, din cauza situatiei actuale, insa va fi mai greu sa cuceresti pe cineva din ipostaza de "stanca dura si rece".

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lasa problemele cauzate de munca la usa dormitorului si astfel vei evita certurile cu partenerul de cuplu. Daca esti singur, vorbeste despre sentimentele tale cu persoana de care esti indragosti. Macar clarifici lucrurile si veti sti ce ai de facut mai departe.

Horoscopul zilei de dragoste RAC (21 iunie – 22 iulie)

Cheia catre o viata de cuplu fericita, este sa-ti lasi problemele de la locul de munca departe de viata conjugala. De ce sa aduci anxietatile de acolo, in loc sa petreci cateva clipe minunate alaturi de persoana iubita? Daca esti singur, se preconizeaza o alegere decisiva pentru viitorul tau amoros. Deci, alege intelept!

Horoscop zilnic dragoste LEU (23 iulie – 23 august)

O zi perfecta sa-i spui partenerului ce simti si cat de mult inseamna pentru tine. Ocupa-te putin si de viata amoroasa. Esti mult prea implicat in viata profesionala si poti pierde intimitatea dintre tine si partener. Daca esti singur, stelele favorizeaza o intalnire de zile mari. Succes!

Horoscopul zilei de dragoste FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Esti putin mai stresat si nu te bucuri mai deloc de compania partenerului de cuplu. De ce nu incerci sa fii mai relaxat? Creeaza o atmosfera mai romantica si petrece cateva clipe intime alaturi de persoana iubita. Vei vedea o imbunatatire semnificativa a starii de spirit. Daca esti singur, de ce nu risti sa-i spui ce simti persoanei de care esti indragostit.

Horoscop zilnic dragoste BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Nu vei avea niciodata momentul perfect de a-ti deschide inima in fata partenerului de cuplu. Dar tot trebuie sa o faci, pentru ca altfel relatia nu poate supravietui. Daca esti singur, pune-ti zambetul pe fata. Chiar daca nu ti-l vede nimeni, o simte sufletul tau si iti schimbi dispozitia. Ai nevoie de asta.

Horoscopul zilei de dragoste SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Poate ca traversezi o perioada de confuzie, insa este o idee buna sa vorbesti deschis cu partenerul de cuplu. Spune-i ce crezi ca este in neregula si pune la cale remedierea situatiei. Haosul din mintea ta se poate reduce. Daca esti singur, nu este exclus sa fii contactat de o veche pasiune cu care ai ceva neterminat. Nu inchide usa comunicarii. Indiferent cum se termina povestea, iti poate face bine sa ai pe cineva cu care sa discuti in aceasta perioada de izolare.

Horoscop zilnic dragoste SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Pot aparea tensiuni in cuplu in a doua parte a zilei. Nu te lasa purtat de impulsuri emotionale. Fii mai diplomat si impacarea se poate consuma in dormitorul conjugal. Daca va iubiti cu adevarat, nu aveti de ce sa va temeni. Daca esti singur, ti-ai cam pierdut antrenamentul in izolare. Unde este zambetul seducator? Unde este dispozitia spre aventura?

Horoscopul zilei de dragoste CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ar putea aparea cateva obstacole in viata de cuplu din cauza faptului ca ai mai mereu tendinta de a-l ignora. Gandeste-te bine ce vrei de la aceasta relatia si actioneaza in consecinta. Nu va face bine niciunuia sa va certati nonstop. Daca esti singur, atentie in compania cui alegi sa stai. Nu pierde vremea cu persoane nepotrivite.

Horoscop zilnic dragoste VARSATOR (20 ianuarie – 19 februarie)

Incearca sa fii mai flexibil in relatie deoarece rigiditatea poate duce la certuri explozive. Fii mai intelegator si priveste lucrurile si din perspectiva partenerului. Vei vedea ca are dreptate in unele privinte. Daca esti singur, preia initiativa! Fii increzator, zambeste mult si vei avea succes!

Horoscopul zilei de dragoste PESTI (20 februarie – 20 martie)

O zi romantica perfecta pentru a aduce un suflu nou relatiei de cuplu. Incearca sa alungi orice sentiment negativ al partenerului de cuplu si arata-i lumina. Nu o lasa in intuneric. Daca esti singur, bate fierul cat e cald. Profita de aceasta conjuncture astrala pentru a cuceri persoana pe care ai pus ochii!

sursa: Sfatul Parintilor