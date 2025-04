Etalare zilnica RUNE mistice joi 17 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 17 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – DAGAZ. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea transmite nevoia de a te focusa direct pe o anumita situatie pe care o vei rezolva cu ajutorul intuitiei. Simbolul sau este focul si este aliniata ca energie cu gardianul cerurilor, Asgard. Pune capat oricaror amanari si treci la treaba, apoi vei culege rezultatele dorite.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Isa: Runa Isa te sfătuiește să te oprești și să îți reevaluezi planurile. Este posibil să fie necesar să faci ajustări sau să te regândești înainte de a merge mai departe.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Mannaz : Incearca sa nu faci nimic care sa te raneasca. Nu incerca sa contraataci pe nimeni, manifesta flexibilitate. Nu raspunde la agresiunea altora, la nedreptate si la furia lor cu a ta. Gandeste de doua ori daca o persoana te trateaza pe tine diferit decat o face cu toti. Poate ca e tipul de persoana al carui comportament lasa de dorit, deci nu lua nimic personal. Trateaza persoana ca pe conditiile meteo, accepti ceea ce este. Nu te infurii si nu esti ofensat cand ploua, pentru ca ploaia este la fel cu toata lumea.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – RAIDO. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa aduce mesajul unei vindecari. Soarele reprezinta sursa energiei vitale, iar aparitia acestei rune indica o rezolvare pozitiva a unei situatii de natura medicala.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Thurisaz: Astazi, runa Thurisaz te sfatuieste sa te pregatesti pentru provocari neasteptate. Fii atent la semne si nu te teme sa folosesti forta interioara pentru a depasi obstacolele. Reactiile tale rapide si deciziile intelepte te vor ajuta sa invingi orice dificultate.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN te inspira sa cauti adevarul si cunoasterea profunda. Exploreaza subiecte noi si largeste-ti orizonturile. Fii curios si deschis la noi idei. Intelepciunea obtinuta iti va aduce claritate si directie.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz simbolizeaza maretul Copac al Invierii (tisa). El sta semet pe un camp inzapezit. In jurul sau pare pustiu si, totusi, tisa ramane supla si puternica. Tisa este un copac puternic, rezistent, care ramane verde inclusiv iarna. Boabele lui rosii semnifica viata si refuzul constant de a ceda in fata greutatilor.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – DAGAZ, inversata. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea este constiinta si motivatia de a reusi. Sunt indicatii ca anumite emotii pe care le ai atasate de un subiect te impiedica sa avansezi cu determinare si preferi sa amani actiuile focusate. Pune-ti intrebari ce simti daca ai reusi. Scoate la lumina soarelui adevarul.

