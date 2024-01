Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Horoscop tarot lunar ianuarie 2024 pentru BERBEC

Valetul de bate, 10 de bate, Asul de bate

Ai primit un trio din pachetul de bate, ceea ce inseamna ca majoritatea timpului si energiei le vei investi in cariera. 10 de bate iti arata ca te simti coplesit de multitudinea sarcinilor pe care le-ai avut sau urmeaza sa le ai. Trebuie sa te opresti din a analiza si reanaliza la infinit o situatie. Valetul de bate iti spune ca e nevoie sa iei decizii rapid, sa actionezi, sa faci pasi inainte, indiferent de modul in care abordezi o situatie. Asul de bate poate aduce un nou inceput, o schimbare de directie. Poate o abordare proaspata asupra diverselor proiecte la care lucrezi, o crestere a responsabilitatii cu care te ocupi de toate sau, poate, un nou rol. Preia controlul, actioneaza, fa diferenta!

Horoscop tarot luna ianuarie 2024 pentru TAUR

7 de pentagrame, Asul de cupe, 4 de pentagrame

Esti foarte precaut, de obicei, preferand un joc sigur decat un risc indraznet. 4 de pentagrame iti arata ca aceasta abordare te cam tine pe loc si ai avea nevoie de mai mult curaj in actiuni. 7 de pentagrame si Asul de cupe arata noi cai, noi drumuri de parcurs. Incepe incet, lucrurile nu se intampla chiar peste noapte. Insa e nevoie de perseverenta. Poate incepe un nou proiect, ai nevoie de un nou motor in care sa investesti timpul si energia ta. La final, vor veni si rezultatele. Ramai concentrat in ceea ce faci.

Horoscop tarot lunar ianuarie 2024 pentru GEMENI

Regele de spade, 4 de cupe, Magicianul

Te gandesti si te razgandesti de sute de ori. Cantaresti optiunile pe toate partile. Dar scapi ce este mai important. Trebuie sa iei si decizii si pierzi timpul tot analizand. Regele de spade vine sa-ti arate ca trebuie sa actionezi rapid, sa-ti ascuti mintea si sa nu mai stai mult pe ganduri. 4 de cupe vine sa te incurajeze ca poti face aceste lucruri, fara sa te ingrijorezi. Iar Magicianul aduce ideea ca poti crede in visurile tale, le poti vizualiza, fara sa ti se para imposibil de atins. Poti avea idei briliante.

Horoscop tarot luna ianuarie 2024 pentru RAC

Valetul de spade, Regina de bate, 6 de pentagrame

Ai deja o reputatie din cauza faptului ca esti destul de impulsiv. Dar putini stiu cat este, de fapt, inima de mare si de iubitoare. 6 de pentagrame vine sa-ti demonstreze cat esti de generos. Le poti arata tuturor ca ai abilitatea de a-i ajuta, daca au nevoie. Regina de bate vine sa arate cat esti de puternic si altruist in comportamentul tau. Iar Valetul de spade vine sa-ti spuna ca nu ar trebui sa iti pese prea mult de gura lumii. Urmeaza-ti instinctele si ajuta-i pe cei care au nevoie de tine, nu conteaza cum vor reactiona ceilalti.

Horoscop tarot lunar ianuarie 2024 pentru LEU

5 de bate, 7 de spade, Puterea

O situatie destul de bizara se anunta in acesta luna. 5 de bate, intarit de 7 de spade te fac sa te simti ca un agent dublu intr-un grup mare de prieteni, rude, colegi. In unii nu ai incredere deplina, in altii n-ai nici macar un strop. Pe cine sa te bazezi? Alege intelept, si ai incredere in instinctele tale. Puterea vine sa-ti arate ca poti face fata cu succes fiecarei situatii in parte.

Horoscop tarot luna ianuarie 2024 pentru FECIOARA

Marea Preoteasa, 4 de bate, Marele Preot

Iti refaci planul de actiune. 4 de bate vine sa iti arate ca, pentru a progresa, ai nevoie de actiune si ambitie. Marele preot iti ofera si un indiciu: credinta. Angajeaza-te doar in proiecte in care crezi cu tarie, ai incredere ca totul este posibil, iar ceea ce se intampla se aliniaza credintelor si valorilor tale etice si morale. Te simti schimbat si ai nevoie de noi perspective. Deseneaza-ti noua harta si mergi spre ceea ce iti doresti.

