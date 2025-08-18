TAUR. Energia și claritatea nu vor lipsi săptămâna aceasta, în cazul nativilor Taur. Urmează o perioadă în care nativul va reuși să se organizeze mai eficient, mai ales când vine vorba despre treburi gospodărești. Din 22 august, Soarele intră în Fecioară, iar sectorul amoros va fi influențat. Finalul săptămânii poate aduce tensiuni în relațiile cu cei din jur.

GEMENI. Urmează o săptămână plină pentru nativii Gemeni, aceștia punând mai mult accent pe comunicare. Altfel, din 22 august 2025, unii dintre Gemeni vor dori să se retragă și să își pună lucrurile personale în ordine. Claritatea poate să le aducă nativilor Gemeni un moment care să îi influențeze în alegerile personale.

RAC. Săptămâna 18-24 august 2025 vine cu decizii importante pentru nativii Rac. Discuțiile vor pendula în jurul finanțelor, în următoarele zile. Din 23 august, Luna Nouă în Fecioară va deschide un nou ciclu în sfera ideilor.

LEU. Săptămâna aceasta va fi plină cu energie pentru nativul Leu. Comunitarea este punctul – cheie al nativului, aspect care îl poate ajuta în zona financiară.

FECIOARĂ. Săptămâna aceasta vine cu decizii importante pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. Inspirația va fi de partea nativilor Fecioară și ar putea să se simtă mai energici, vizibili și dornici să înceapă noi proiecte.

BALANȚĂ. Nativii încep noi capitole în viața lor. În unele cazuri, pot exista momente în care nativii vor reflecta asupra anumitor decizii profesionale.

SCORPION. Unii dintre nativi pot căuta strategii pe care să le pună în aplicare în plan profesional. Sectorul prietenilor și cel al vieții sociale este activat pe 22 august, când Soarele intră în Fecioară. Urmează o perioadă cu idealuri și obiective pe care nativii doresc să le atingă. Pot apărea schimbări neașteptate în carieră.

SĂGETĂTOR. Luna Nouă în Fecioară, din 22 august 2025, va deschide o nouă etapă în zona carierei. Oportunitățile ar putea să apară în calea acestor nativi. De altfel, alți nativi ar putea să își reevalueze obiectivele și să facă schimbări profesionale importante. Relația de cuplu vine și ea cu surprize, spre finalul săptămânii.

CAPRICORN. Nu se abat de la propriile principii și fructifică săptămâna 18-24 august 2025, îndeosebi în zona investițiilor. Săptămâna aceasta poate să vină cu surprize pentru Capricorni, fiind nevoiți să se pregătească de o nouă călătorie sau colaborare. Nativii se axează pe dezvoltarea personală și lucrează eficient.

Continuarea pe Adevarul