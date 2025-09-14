Berbec

Iubire - Emoțiile vă copleșesc și au nevoie de o formă diplomată de manifestare. Analizați ce vreți să exprimați.

Sănătate - E mare nevoia să mâncați prăjituri sau dulciuri fără să vă simțiți vinovat.

Bani - Tot ce este la modă vă atrage atenția și vă gândiți cum să integrați asta în sarcinile profesionale.

Taur

Iubire - Daţi frâu liber creativităţii şi imaginaţiei şi puteţi să vă luaţi ceva timp liber pe care să îl petreceţi în compania partenerului.

Sănătate - Vă puteţi simţi deconcentrați şi nu e prea uşor să vă adunaţi gândurile. Pot interveni evenimente care vă pot afecta.

Bani - Vi se cere să vă focusaţi pe activitatea profesională, să reorganizaţi ce nu funcţionează, să ajustaţi mici detalii.

Gemeni

Iubire - Sunteți într-o agitație continuă, constant pe drumuri și e destul de multă presiune pe voi. Partenerul e neglijat.

Bani - Axați-vă pe proiecte mai mici și mai de scurtă durată, care să nu ceară prea mult timp de concentrare.

Sănătate - Concentrarea nu este punctul vostru forte, puteți fi împrăștiat mental.

Rac

Iubire - Din relațiile la mare distanță, inclusiv acelea stabilite pe internet, e posibil să rămâneți cu deziluzii.

Sănătate - Poziția precară a unor astre va fi pentru voi atât un factor de sensibilitate emoțională care poate strica ziua.

Bani - Dacă doriți să negociați o majorare a salariilor, e nevoie să fiți mult prea convingători. Amânați!

Leu

Iubire - Atenție la luptele de putere și la ce conflicte pot apărea! Nu judecați pe cei din jur prin prisma stării financiare.

Sănătate - Nu cereți prea mult de la voi, fiți mai indulgenți și faceți lucruri ce vă oferă confort.

Bani - Vă folosiți la maxim resursele atât fizice cât și intelectuale. Nu aveți de dovedit nimic nimănui!

Fecioara

Iubire - Fiţi sinceri cu interlocutorii! Se lămuresc aspecte care aduceau confuzie şi relaţionarea se detensionează.

Sănătate - Verificaţi şi cereţi păreri ale utilizatorilor. Nu cumpăraţi remedii bazat doar pe marketing.

Bani - Satisfacţia obținută acum nu e din sfera materială. Aveţi mai curând parte de mulţumirea muncii bine făcute.

Balanța

Iubire - Sunteți prea sensibil și sentimental și căutați confort în jur. Vreți ca cei dragi să aibă grijă și să se aplece la dorințele voastre.

Sănătate - Vă îngrijiți mai mult de sănătatea celor apropiați. Doar aveți un nivel vital ridicat și trebuie să susțineți și pe cei dragi.

Bani - Interesați-vă de termenele de predare înainte de a vă asuma obligații noi în plus față de cele curente.

Scorpion

Iubire - Vi se arată adevărata față a unor persoane nou intrate în anturaj și nu e ușor să aplanați tensiunile din grup.

Sănătate - Menținerea stării de nervozitate se manifestă prin durere la nivel de stomac și disconfort.

Bani - Orice afirmație vă este pusă sub lupă, confruntată și chiar invalidată în final. Acceptați mici înfrângeri.

Săgetător

Iubire - Mintea vă funcționează repede și sunteți prea agitat pentru a vă bucura de compania celorlalți.

Sănătate - Vă puteți îmbunătăți ritualurile cotidiene. Aveți energie, sunteți activ și comunicați deschis și cu profesorul, și cu doctorul specialist.

Bani - Puneți bazele pentru succese viitoare. Concret, bani nu vă intră în cont pe măsura așteptărilor.

Capricorn

Iubire - Atenție la emotivitatea crescută pentru că, topiți într-o atmosferă rafinată, sunteți gata să cedați.

Sănătate - Urmăriți-vă lăcomia:acul cântarului ar putea urca vertiginos .

Bani - Conduși de gustul vostru pentru noutate, riscați să faceți o cheltuială prea mare.

Vărsător

Iubire - Punctul vostru de vedere este doar unul din perspectivă. Nu uitați că și cei dragi au dreptul la replică.

Sănătate - Nivelul de energie este ridicat, vă simțiți în formă și puteți face ceva mișcare în plus.

Bani - Nu vă lăsați până nu găsiți soluții la toate întrebările legate de finanțe ce apar azi.

Pești

Iubire - Deveniţi neglijent şi sunteţi prea slobod la gură. Unele adevăruri e mai bine să rămână nespuse acum.

Sănătate - Urmăriţi simptome recurente. Dacă ceva persistă, programaţi-vă să cereţi părerea unui specialist.

Bani - Vi se întorc bani, primiţi moşteniri sau se returnează impozite plătite în plus. Ori un prieten împrumutat de ceva vreme, vă restituie o parte.