„Sunt școli care, chiar dacă nu au număr de cazuri pozitive declarate într-o clasă, (adică 3 cazuri într-o săptămână - n.red.), din lipsa de profesori care să poată veni să predea fizic la școală, au fost nevoite să intre online. Există în Ordinul de ministru această posibilitate. (...) Mâine după amiază (vineri - n.red.) vom avea rezultatele cu privire la numărul de infectări, câte școli sunt online săptămâna următoare, câți elevi și profesori infectați. Ultima raportare, cea de vinerea trecută arată 27.000 elevi și 7300 profesori (2,7 % din cadrele didactice)”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la o televiziune de știri.

„Este o mare problemă faptul că mulți profesori sunt infectați sau în izolare. Însă la nivelul țării erau 3376 clase cu activitatea fizica suspendată, adică puțin peste 2 % din numărul total de clase, și așteptăm raportările de mâine. Va fi mai mult pentru că suntem pe trend crescător. Că va fi 3 sau 4 % vom vedea, dar important este că restul de 96 sau 97 la sută vor funcționa normal,” a menționat ministrul Educației.

Întrebat cât va mai dura această situație cu copii și profesori bolnavi și clase online, menținând prezența fizică la ore, ministrul Sorin Cîmpeanu spune că „,din discuțiile pe care le-am avut cu specialiști, acesta va fi normalul următoarelor săptămâni, nu luni. Sunt optimist cu privire la depășirea acestei crize sanitare”.

„Școlile rămân deschise pentru că trebuie să rămână deschise, pentru că niciunde în Europa nu se mai închid. Sunt state care nici prea le-au avut închise și bine au făcut. Este e o problema de viitor al acestei națiunii. Este o problemă de echilibru între risc și beneficiu. Beneficiul școlilor deschise este incomensurabil. Acum sunt 3576 clase online, adică puțin peste 2 %. (...) Școala așa cum era cu bune și rele ne oferea niște rezultate pe care acum nu le mai avem după această perioadă de criză sanitară”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

Despre actualul an școlar, ministrul a ținut să explice că dorește ca „ să putem să îl încheiem în normalitate deplină, să putem să susținem examenele naționale fără probleme, să putem să eliminăm școala online pentru că a fost un adevărat dezastru pentru școala românească. A fost un dezastru inclusiv pentru statele care s-au considerat a fi cele mai pregătite. (...) Îmi doresc cât mai multă școală cu predare fizică. Și așa una dintre cele mai mici consecințe este deformarea gravă a rezultatelor evaluării online. Ați văzut: 53 % cu media peste 8.50. Îmi doresc ca măcar examenele să se desfășoare complet inclusiv cu probele de competențe, pentru a vedea cât am pierdut. Dacă nu vedem cât de mult am pierdut, nu putem lua deciziile corecte pentru a recupera aceste pierderi”.